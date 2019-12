Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung VCC 8480 is een zakloze, lawaaiige stofzuiger. Dat laatste kan te maken hebben met zijn maximale vermogen van 2000 Watt. Hoewel, in onze uitvoerige tests zijn we ook apparaten tegengekomen met vergelijkbaar vermogen, maar die een stuk stiller zijn. Geen stofzuiger om te kopen voor zijn geluid in elk geval. Waar hij wel goed op scoort, is het zuigen van stof langs plinten en uit kieren. Op diverse andere gebieden laat hij het echter afweten. Een van de testaspecten waarop hij een laag cijfer krijgt, is stofuitstoot. Zeker als we hem op dit punt vergelijken met een aantal modellen uit de zelfde prijsklasse, blijken onze testuitkomsten betere alternatieven te bevatten. In onze productvergelijker kun je deze stofzuiger meer in detail bestuderen. Ook kun je hem dan vergelijken met enkele van zijn concurrenten.