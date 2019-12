Eerste resultaten nieuwe stofzuigers gepubliceerd

Een compleet nieuwe markt van stofzuigers was een goede aanleiding om onze test goed onder de loep te nemen en hier en daar aan te passen. Verwarrend, vonden de stofzuigerfabrikanten, want onze test bleek heel anders te zijn dan de tests die zij uitvoeren voor het energielabel.

Stofzuigertest vs. energielabel

Wij kiezen voor onze manier van testen omdat we dit realistischer op de gebruikssituatie van de consument vinden. Dit heeft helaas tot gevolg dat onze testresultaten soms niet overeenkomen of tegenstrijdig zijn met wat er op het label wordt vermeld. Zo is een A op harde vloeren bij ons niet altijd de beste scorende stofzuiger op harde vloeren en kan een C op tapijt bij ons best de hoogst scorende op tapijt zijn. Lees meer over hoe we testen en het verschil met het energielabel.

Uiteenlopende verse resultaten

De verse testresultaten zijn van stofzuigers van allerlei merken als Miele, Bosch, AEG en Dyson en de rapportcijfers lopen sterk uiteen van een ruime voldoende tot een dikke onvoldoende. Er is duidelijk te zien welke stofzuigers goed scoren, maar voor predicaten zullen we nog een aantal weken geduld moeten hebben. Lees meer daarover bij de Beste stofzuiger.

Bekijk de resultaten van de vers geteste stofzuigers in de stofzuigervergelijker.