Wat is de Siemens XXL hose system?

De Siemens XXL hose system, type VS06G24XL9, is een sledestofzuiger met bijgeleverde verlengslang van 2,5 m. De totale slang is daardoor maar liefst 5 m lang. Met deze stofzuiger is wisselen tussen stopcontacten of het apparaat optillen niet meer nodig om bijvoorbeeld de trap te kunnen zuigen.

De Siemens XXL hose system is een stofzuiger zonder al te veel toeters en bellen.

Hij weegt 4,1 kg en is uitgerust met:

- een stofzak;

- een vermogen van 2400 W;

- een draaiknop om de zuigkracht te regelen;

- een snoer van 7 m;

- een verstelbare telescoopbuis;

- een schakelbaar rolmondstuk op de stofzuigervoet;

- meegeleverd kieren- en meubelmondstuk;

- een extra slang om de standaardslang te verlengen.

De bijgeleverde slang klik je aan de normale slang om deze te verlengen. Hiermee heb je een stofzuiger met een slang van 5 meter, maar is dat wel zo handig?

Siemens XXL hose system: review

De Siemens XXL hose system sledestofzuiger is met de lange slang lastig te controleren. Vijf meter aan stofzuigerslang is iets te veel van het goede. Als je op zoek bent naar een stofzuiger met een groot bereik, dan is een stofzuiger met een extra lang snoer praktischer.

Pluspunten:

- Een trap is prima te zuigen zonder dat je de stofzuiger hoeft op te tillen of van stopcontact te wisselen;

- De stofzuiger is ook te gebruiken zonder de verlengslang;

- De verlengslang van 2,5 m is makkelijk tussen de standaard stofzuigerslang en de stofzuiger te plaatsen;

- Het snoer van 7 m en de stofzuigerslang van 5 m geven je een flink bereik;

- Je zult niet snel stofzuigerslang te kort komen als je spinnenrag van het plafond wilt zuigen, of als je de auto wilt uitzuigen;

Minpunten:

- Met de verlengde slang is het in de woonkamer lastig manoeuvreren;

- Als je de stofzuiger met de lange slang naar je toe wilt trekken, schieten de zwenkwieltjes onder het apparaat snel uit de bocht;

- Je moet opletten dat je niet over de lange slang struikelt, vooral bij het zuigen van de trap;

- De stofzuiger produceert nogal wat geluid dat de deurbel en telefoon overstemt;

- De verlengslang neemt extra opbergruimte in.