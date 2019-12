Stofzuigers aangepast voor energielabel

Vanaf 1 september is het energielabel voor stofzuigers geïntroduceerd. Hoewel winkeliers de oude voorraden nog mogen verkopen, zijn er al gelabelde stofzuigers te vinden. De IFA, een grote consumentenbeurs, was een goede gelegenheid om de nieuwe labels van verschillende fabrikanten nader te bekijken. De fabrikanten hebben niet stilgezeten. Voor het behalen van een zo optimaal mogelijk label, zijn er een duidelijke aanpassingen aan de stofzuigers te zien. Bekijk de video voor de bijbehorende beelden.



Mondstukken en efficiënte luchtgeleiding

Om met minder vermogen goede zuigprestaties te behalen, is het noodzakelijk om zo weinig mogelijk van de luchtstroom te verliezen in de stofzuiger. Elk lekje verminderd de zuigkracht en verspilt dus energie. Fabrikanten hebben getracht de stofzuiger efficiënter te maken door de luchtstroom bij mondstuk en slang goed af te sluiten en stofzuigerzakken en filters te verbeteren en goed aan te laten sluiten. Voorheen gooiden fabrikanten het vermogen omhoog, om de inefficiëntie van de stofzuiger te overstemmen.



Energiezuinig of zuigprestaties?



Fabrikanten en winkeliers weten nog niet wat de consument in de winkel zal kiezen. Kies je voor een A-label op energie of kies je voor een hoog label op zuigprestaties of een combinatie van beide? Fabrikanten passen hun strategie daarop aan en zullen veelal stofzuigers met verschillende soorten labels introduceren.

Wij zullen handvatten bieden in de keuze en trachten de markt goed te voorspellen om de juiste, veel verkochte stofzuigers te kiezen voor de test.



Lees alles over het energielabel voor stofzuiger.