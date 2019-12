Weinig nieuwe stofzuigerintroducties

In september krijgen stofzuigers een energielabel. Daarbij worden strenge eisen gesteld aan het energieverbruik, maar ook aan de prestaties van stofzuigers. Fabrikanten zijn daarom hard bezig om de stofzuigers klaar te stomen voor het label straks. Voorlopig dus nog even kalmte voor de storm, maar vanaf deze zomer zullen deze nieuwe stofzuigers worden geïntroduceerd. Uiteraard houden wij deze introducties nauwlettend in de gaten. Naar verwachting zullen we in de tweede helft van 2014 een stuk meer stofzuigers testen.

Binnenkort verschijnt uitgebreide informatie over het nieuwe energielabel en de implicaties hiervan op onze website. Houd het stofzuigerdossier daarom goed in de gaten.



Vers geteste stofzuigers worden zo snel mogelijk aan de vergelijker toegevoegd.