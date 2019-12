Braun IS 2043BL CareStyle Compact

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Stoomgenerator IS 2043 CareStyle Compact van Braun is een compact model met een tank die je niet los kunt halen. Temperatuur hoef je niet in te stellen. Met stoomstootfunctie, Eloxal 3DPlus-strijkzool en Eco-modus. Het antikalkfilter werkt met cassettes.