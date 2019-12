Tefal FV5717 EasyGliss Plus

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Stoomstrijkijzer FV5717 EasyGliss Plus van Tefal, in de kleur rood, heeft een stoomknop en kalverzamelaar. Je stelt zelf de temperatuur in. Voorzien van een Durilium AirGlide strijkzool. Gelijk aan de FV5718 met een verschil in kleur.