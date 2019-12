Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Stoomgenerator Tefal GV8931E0 Pro Express Total, die ook te vinden is onder de naam GV8931E0 Pro Express Control Plus. Bij dit model hoef je geen temperatuur in te stellen. Hij heeft wel een eco-stand en een 'powerzone'-knop voor hardnekkige kreukels. De vorm van de zool maakt het mogelijk gemakkelijk van voor naar achter te strijken. Met verwijderbare watertank.