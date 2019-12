Eerste indruk|Het leven wordt niet echt leuker of makkelijker met de Hema tablets. De kwaliteit van de tablets is matig en de prestaties zijn zelfs ondermaats te noemen. Heb je echt niet meer te besteden dan €125 of €159, dan kun je de tablet kopen met de verwachting dat je alleen basistaken zult uitvoeren. Voor al je andere wensen is het verstandig om door te sparen voor een iets duurdere tablet.

HEMA Tablets: Review

Sinds kort verkoopt de Hema een eigen lijn tablets en smartphones. De Hema tablet is verkrijgbaar in twee formaten: De H8 met een 8 inch scherm en de H10 met een 10 inch scherm. Buiten het formaat zijn ze nagenoeg gelijk. Beide varianten komen in het zwart en wit. De Hema tablets hebben een belfunctie en zijn simlockvrij zodat je je eigen provider kunt kiezen. Op de tablets zit een garantie van 2 jaar. Mochten ze onverhoopt toch stuk gaan, dan kun je terecht bij Hema eigen reparatieservice. Hema hoopt met de tablets het dagelijkse leven van klanten net iets leuker en makkelijker te maken. Of dat zo is, lees je hieronder.

Conclusie

'Wil jij scherpe foto’s maken en bewerken, e-mailen, een boek lezen, een filmpje kijken of een blog schrijven?' Van die claims waarmee Hema zijn tablets aanprijst, kun je het maken van scherpe foto's in ieder geval doorstrepen. Ook het kijken van een filmpje is door de matige schermkwaliteit niet een prettige ervaring. De Hema tablets zijn goedkoop, maar dat is dan ook het enige wat ze meehebben. Verder is de tablet in veel opzichten matig en is de rekenkracht misschien wel ondermaats om deze tablets ook maar aan iemand aan te raden. Voor het uitvoeren van een paar standaardtaken zoals het tikken van een email of het opzoeken van een treintijd is deze tablet nog wel geschikt. Maar voor zaken als multitasken, foto's en video's bekijken of een spel spelen kun je beter doorsparen en een wat duurdere tablet kopen.

Pluspunten

Lage prijs

Belfunctie

De H10 heeft een mooie achterkant

Minpunten

Twijfelachtige bouwkwaliteit

Matig scherm

Slechte prestaties

Slechte camera

Simpel ontwerp

Het design van de Hema tablets is simpel en heeft veel weg van bestaande tablets. Beide modellen voelen zwaar en zijn behoorlijk dik. Met de afgeronde hoeken en achterkant liggen de tablets verder wel lekker in de hand. De kleine H8 is daarnaast relatief compact door de dunne schermranden.

De tablets zijn grotendeels gemaakt van plastic maar hebben een aluminium achterkant om het apparaat enigszins een premium look te geven. De grotere H10 ziet er daardoor duidelijk het beste uit van de twee. Buiten dat is het onmiskenbaar dat we hier te maken hebben met budgettablets. Zo kwam de grote H10 uit de doos met het scherm deels uit de behuizing. De kier die waarschijnlijk tijdens het transport was ontstaan, was weer weg te werken door het scherm terug te duwen in de behuizing. Dat kon helaas niet voorkomen dat er in ons exemplaar nu stofdeeltjes achter het glas zitten en dus permanent in het beeld aanwezig zijn.

Verder is de afwerking niet super, vooral niet bij de kleine H8. Het gebruikte plastic ziet er goedkoop uit, de schermranden voelen scherp aan en naden zijn niet perfect afgewerkt of vertonen kieren. Bovendien is het relatief gemakkelijk om de tablets te laten kraken. Er valt met deze kritiekpunten te leven. Je merkt ze immers alleen op als je van heel dichtbij gaat kijken.

Matig scherm

Beide Hema tablets hebben een scherm met een resolutie van 1280 bij 800 pixels. Bij de kleine H8 levert dat een scherpte op van 189 pixels per inch, bij de grote H10 een scherpte van 151 pixels per inch. Ter vergelijking: de Apple iPad Mini 3 heeft een scherpte van 326 pixels per inch. Het scherm is bij beide tablets dus niet scherp maar bij de H10 valt dat het meeste tegen. De kwaliteit van de schermen is verder in veel opzichten matig. Zo zijn de kleuren flets en de kijkhoeken beperkt. Hetzelfde geldt voor het contrast en de helderheid. Je zit ook vaak naar de weerspiegeling van jezelf te kijken doordat het scherm sterk reflecteert. De schermen nodigen dus zeker niet uit om foto's of een video te bekijken. Aan de andere kant, mag je meer verwachten van een tablet van deze prijs? Nu waarschijnlijk nog niet. Even wat opzoeken of standaardapps gebruiken zal verder prima gaan met deze schermkwaliteit.

Slechte prestaties

Beide tablets worden aangedreven door een 1,2 GHz quadcore processor met daarbij 1 GB werkgeheugen. Voor de prijs mogen we geen sterkere rekenmodule verwachten. Wel is het zo dat het een matige tabletervaring oplevert. De tablets zijn gewoon niet erg snel: apps starten op met een vertraging, het beeld flikkert af en toe en scrollen over internetpagina's gaat niet echt vloeiend. Je krijgt dus veel te maken met haperingen en laadtijden. Ook het spelen van games zoals Angry Birds ging niet fijn.

Overbodige camera

Zowel de kleine H8 als de grotere H10 tablet hebben een 5 megapixel camera aan de achterzijde. Misschien maakte je al geen foto's met je tablet, maar de Hema tablets geven je in ieder geval geen reden om dat nu wel te doen. De foto's gemaakt met deze tablets hebben fletse kleuren en zijn niet scherp. Je vraagt je af wat een camera van deze kwaliteit nog toevoegt aan een tablet. Het had misschien een dunnere tablet kunnen opleveren als ze de camera's weg hadden gelaten. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een led-flitser op de kleine H8 tablet. Iets wat zelfs op veel high-end tablets ontbreekt. Helaas is de flitser veels te zwak. De 2 megapixel camera aan de voorzijde is ook van magere kwaliteit maar kan wel voor een videogesprek gebruikt worden.

Android met HEMA-apps

De Hema tablets draaien op Android KitKat versie 4.4.2. Het is onwaarschijnlijk dat de tablets ooit een update krijgen naar de nieuwste versie Android, 5.0 Lollipop, maar de vraag is of dat nodig is. Er is weinig aan te merken op de gebruiksomgeving: het zit boordevol mogelijkheden en Hema heeft niet te veel apps meegeleverd waardoor te tablet niet nóg trager wordt.

Belfunctie

Met de Hema tablets kun je ook bellen. Je kunt er zelfs twee simkaarten in doen zodat je zakelijke- en privételefoontjes kunt ontvangen op één apparaat. Het werkt in ieder geval wel, al moet je je mond dichtbij de microfooningang houden zodat de ander je kan verstaan. De persoon aan de andere kant van de lijn hoor je via de luidspreker. Een belletje plegen in de trein is dus niet zo praktisch. Het is leuk dat het kan, al is het de vraag of je er gebruik van zult maken.

Meer lezen:

Wat zijn de HEMA Tablets?

Hema verkoopt sinds kort twee tablets: de H8 met een 8 inch scherm en de H10 met een 10 inch scherm. De tablets worden door een Chinee bedrijf gefabriceerd maar Hema plakt zijn label erop en zegt bij de ontwikkeling te zijn betrokken. De H8 gaat voor €125 over de toonbank, de H10 voor €159. Beide modellen zijn verkrijgbaar in het zwart of wit.

Hema Tablet H8

Besturingssysteem: Android 4.4.2 KitKat;

Android 4.4.2 KitKat; Scherm: 8 inch (20,3 cm);

8 inch (20,3 cm); Resolutie: 1280 x 800 pixels;

1280 x 800 pixels; Pixeldichtheid: 189 ppi;

189 ppi; Gewicht: 337 gram;

337 gram; Afmetingen: 208 mm x 125 mm x 11 mm;

208 mm x 125 mm x 11 mm; Processor: 1,2 GHz (quad-core);

1,2 GHz (quad-core); Opslagcapaciteit: 8 GB + micro-sd tot 32 GB;

8 GB + micro-sd tot 32 GB; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Netwerk: wifi, bluetooth, gps en 3G;

wifi, bluetooth, gps en 3G; Camera voorkant: 2 megapixel;

2 megapixel; Camera achterkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Prijs: €125.

Hema Tablet H10