Eerste indruk|Naast een nieuwe iPad Air presenteert Apple ook de iPad mini 3. De nieuwe kleine tablet heeft een vingerafdrukscanner maar is verder gelijk aan zijn voorganger. De nieuwe iPad kreeg geen snellere processor of een beter scherm. De oudere iPad mini's zijn in prijs verlaagd.

Apple iPad mini 3: preview

Bij Apple staat het najaar altijd in het teken van nieuwe producten. In september verwelkomden we nieuwe en grotere iPhones, de iPhone 6 en 6 Plus. Nu presenteert Apple twee nieuwe iPads, waaronder de nieuwe iPad mini 3.

Design

Het design van de iPad mini 3 is onveranderd. In tegenstelling tot de nieuwe iPad Air 2 is de tablet niet lichter of dunner geworden. De iPad mini 3 weegt 331 gram en is 7,5 mm dik en bestaat uit een unibody van aluminium.

De iPad mini is vanaf het begin al een comfortabele tablet geweest met afgeronde randen. Dat zal bij de nieuwe iPad mini 3 dus niet anders zijn.

De nieuwe iPad mini is naast grijs en zilver, nu ook verkrijgbaar in goud. Net als de iPhones.

Scherm

De iPad mini 3 heeft hetzelfde scherm als de iPad mini met Retina display. Het scherm heeft een resolutie van 1536 bij 2048 pixels wat resulteert in een pixeldichtheid van 326 pixels per inch. Voor een tablet is dat hoog. Foto's, video's en tekst worden dus scherp weergegeven.

Waarin de iPad mini 2 enigszins tekortschiet, is de leesbaarheid van het scherm bij opvallend licht, een aspect waarop de iPad Air al beter presteert. Met hetzelfde scherm als de iPad mini 2 is dit bij de iPad mini 3 dus niet verbeterd.

Processor

De nieuwe iPad mini heeft geen upgrade gehad naar een nieuwe processor. De iPad Air 2 kreeg wel een nieuwe processor, de A8X-chip. Net als de iPad mini met Retina display beschikt de mini 3 dus over de A7-chip. Deze processor is wel erg snel en prima in staat om zwaar grafische games te draaien en te multitasken.

Vingerafdrukscanner

De iPad mini heeft nu ook een vingerafdrukscanner gekregen. Met de scanner kun je de tablet ontgrendelen en apps installeren. Tevens stelt iOS 8 ontwikkelaars in staat om nog meer functies aan de scanner te koppelen. Zo wordt het denkbaar dat we binnenkort bijvoorbeeld bij allerlei apps kunnen inloggen met onze duim.

Welke iPad mini moet ik kiezen?

Het instapmodel van de kleine iPads - de originele iPad mini - kost nu €250. Dat is het laagste bedrag tot nu toe om met het iOS-platform en Apple-tablets kennis te maken. Maar op dit moment laat de laatste en huidige versie van iOS - iOS 8.0 - de iPad mini niet meer zo goed presteren. Apps laden bijvoorbeeld trager.

Het is te hopen dat iOS 8.1 door optimalisaties ook verbeteringen in snelheid voor de oudere iPad-modellen brengt, maar zeker is dat niet. Ook lijkt de kans niet zo groot dat iOS 9 over een jaar nog op de oude iPad mini kan werken. Wil je alleen maar wat surfen op internet, lichtgewicht apps gebruiken zoals internetbankieren of nu.nl, en ben je geen gamefanaat, dan kun je met de iPad mini 1 nog uit de voeten.

Het prijsverschil tussen de instap iPad mini, en de iPad mini 2 is €50. Het verschil in prestatie, en betere onderdelen is echter groot. De mini 2 heeft een veel beter scherm (scherper vooral), en een betere processor. Bekijk je graag films en foto's op de iPad, speel je af en toe games en gebruik je de wat zwaardere apps, dan is de iPad mini 2 voor €50 meer een veel betere keuze. Met deze iPad mini kun je ook langer rekenen op updates.

Bij de iPad mini 3 is er maar weinig nieuws aan de horizon. Het nieuwe model heeft alleen een zogeheten 'touch-id' gekregen, maar de prijs is €100 hoger dan die voor de iPad mini 2. Dit prijsverschil is niet goed te verantwoorden. De touch-id sensor maakt beveiliging laagdrempelig, maar een 4- of 6-cijferige code zijn ook prima opties om je iPad te ontgrendelen. Even ter vergelijking: de verschillen tussen bijvoorbeeld de iPhone 5c (zonder touch-id) en de iPhone 5s (met touch-id) zijn veel groter (De 5s heeft naast touch-id een metalen behuizing, betere processor, betere flitser) maar het prijsverschil tussen deze twee is ongeveer gelijk, ook €100.

Wil je per se het gemak van de touch-id, dan zul je de iPad mini 3 moeten kiezen. Anders kun je ook goed - en voordeliger - uit de voeten met de oudere modellen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe iPad mini 3 is vanaf 17 oktober 'voor' te bestellen. Vanaf 24 oktober begint de verkoop. De prijzen zijn als volgt:

16 GB €400 64 GB €500 128 GB €600 16 GB + 4G €520 64 GB + 4G €620 128 GB + 4G €720

Wat is de iPad mini 3?

De iPad mini 3 is de opvolger van de iPad mini met Retina display uit 2013. Het is alweer de derde generatie van de iPad Mini. De nieuwe iPad mini kreeg op een vingerafdrukscanner na, geen vernieuwingen.

Specificaties

Besturingssysteem: iOS 8.0.2;

iOS 8.0.2; Beeldscherm: 7,9 inch (24,64 cm);

7,9 inch (24,64 cm); Resolutie: 1536 x 2048 pixels;

1536 x 2048 pixels; Pixeldichtheid: 326 pixels per inch (zeer scherp);

326 pixels per inch (zeer scherp); Gewicht: 331 gram;

331 gram; Afmetingen: 20 x 13,5 x 0,75 cm;

20 x 13,5 x 0,75 cm; Processor: A7 1,3 GHz;

A7 1,3 GHz; Werkgeheugen: 1 GB;

1 GB; Opslagcapaciteit: 16/64/128 GB;

16/64/128 GB; Netwerk: wifi (a/b/g/n/ac), Bluetooth;

wifi (a/b/g/n/ac), Bluetooth; Camera: voorkant 1,2 megapixels, achterkant 5 megapixels;

voorkant 1,2 megapixels, achterkant 5 megapixels; Overige functionaliteit: vingerafdrukscanner.

Uitvoeringen en prijzen

