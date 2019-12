Apple iPad Air

iPad Air: review

De iPad Air is de 5e stap in de reeks succesvolle tablets die Apple inmiddels op de markt gebracht heeft. Met verschillende zinvolle verbeteringen weet Apple de concurrentie voor te blijven. Maar dezelfde concurrentie komt wel steeds dichterbij. Kiezen voor een iPad is anno 2013 minder vanzelfsprekend. Dat is ook te zien in de GFK-cijfers - het marktaandeel van Apple is gekrompen dit jaar: van 58% naar 43% (in aantallen).

Naamgeving

De 5e iPad heet iPad Air en daarmee houdt Apple een traditie van steeds veranderende namen sinds de iPad 2 in stand. De eerste 'Air' in een productnaam was bij de MacBook Air van Apple. Dat was een nieuw soort notebook en meteen het begin van een nieuwe productcategorie. Dat is de iPad Air niet. Het is een iPad 4 (of 'iPad-met-retina-display') in een ander jasje, of gewoon een grote iPad mini 2 (die later deze maand verschijnt).



De behuizing van de iPad is sinds de iPad 2 onveranderd gebleven op de dikte na. De iPad Air is echt anders en lijkt veel op de succesvolle iPad mini. De omlijsting is smaller, en de randen zijn minder scherp, dus meer rond van vorm. De vorm zorgt ervoor dat de iPad Air wat prettiger in de hand ligt. Bij de zwarte iPad heeft de aluminium achterzijde nu een donkergrijze kleur.

Lichtgewicht

De iPad Air weegt nog maar 469 gram en dat is echt bijzonder. Vergeleken met het vorige model, en de modellen van de 10-inch concurrentie, scheelt het meer dan 180 gram. Dat maakt het apparaat comfortabeler om vast te houden zeker als je hem in één hand neemt. Bijkomend voordeel is dat een lichtere tablet in theorie beter bestand is tegen de klap bij een valpartij; er is minder energie die dan plotseling tot stilstand komt. We hebben dit nog niet geprobeerd.

Energiezuinig

Om een dunnere behuizing en een lager gewicht mogelijk te maken, is een veel kleinere accu gebruikt. Een kleinere accu betekent sneller opladen. De accuduur is hetzelfde gebleven, omdat de overige onderdelen nu zuiniger moeten omgaan met energie. De processor heeft nu meer rekenkracht én is efficiënter. Ook het scherm is aangepakt. Het is nog altijd 'lcd' en daarbij staat de achtergrondverlichting altijd aan. De oude iPad gebruikte hiervoor 84 kleine lampjes. De iPad Air gebruikt er nog maar 36 en dat maakt hem veel zuiniger. Toch blijkt het scherm witte vlakken net zo egaal weer te geven als het vorige model.

Identiek aan de nieuwe iPhone 5S heeft iPad Air een hulp-processor. Dit extra energiezuinige hulpje is actief als de iPad in standby staat, en dit draagt verder bij aan een goede accuduur.

Praktijk

Naast de comfort van het lichte gewicht, zorgt de snelle processor voor een zeer vlotte bediening. In het dagelijks gebruik is het verschil met de vorige iPad echter niet groot. Het verschil wordt merkbaar bij 'zwaardere' apps, zoals apps waarmee je kunt videobewerken. Ook zware games draaien soepeler. Als de iPad Air op schokkerigheid moet worden betrapt, dan ligt dit vooral aan iOS 7.0.3 waar nog niet alle foutjes uit verdwenen zijn. Soms draaien de iconen op het startscherm niet, terwijl de rand eromheen dit wel doet. Ook de achtergrond met diepte-effect laat regelmatig onsubtiel wat herschik-effect zien.

Scherm

Apple introduceerde de hogeresolutie trend in 2010, en in 2012 kwam het ook in de iPad terecht. Het retina scherm is nog altijd even scherp en helder, en geeft kleuren zeer natuurlijk weer. Ook de maximale helderheid, belangrijk als je het scherm buiten wilt gebruiken, is behoorlijk, en is nog wat helderder dan dat van de iPad 4. Hoewel het scherm een andere indruk geeft als je onder een hoek kijkt, is het niet beter of slechter te noemen dan bij het vorige model.

Apps

iOS 7.0.3 is nog niet af, maar je krijgt er nu wel meer apps bij. Of eigenlijk het recht om ze kosteloos te installeren. Het zijn Numbers (een spreadsheet zoals Excel), Pages (een tekstverwerker), Keynote (een presentatie-app), iPhoto (voor fotobewerking) en iMovie (voor meer uitgebreide videobewerking). Alle apps zijn goed bruikbaar, in ieder geval voor tablet-beginners. Ze zijn ook in een nieuw jasje gestoken en niet iedereen is blij met de veranderingen. Vooral omdat de versies voor de Mac, gelijkwaardig zijn gemaakt en dus veel minder geavanceerd zijn geworden. Het gratis kunnen downloaden geldt helaas alleen voor nieuwe iPad- of iPhone-kopers.

Camera's

De camera's zijn onveranderd gebleven, 5 megapixel autofocus aan de achterkant, en 1,2 megapixel aan de voorkant. Daarmee kun je respectievelijk in 1080p en 720p video's opnemen, en overdag foto's maken van prima kwaliteit. Een tablet is een zeer goed middel om foto's te bekijken, maar foto's maken is onhandig. Veel mensen vinden fotograferen met een tablet ook een vreemd gezicht. Als de iPad de enige camera is die je bij je hebt, dan kun je in ieder geval heel snel een foto maken, desnoods snel een hele reeks. Een flitser zou foto's in het donker een redelijk resultaat kunnen geven, maar die ontbreekt op de iPad. De cameralens zou een iets meer groothoek-effect mogen hebben.

4G en extra antennes

Waar eerdere iPad-modellen nog geen volledige, overal ter wereld te gebruiken 4G ondersteuning hadden, is dat er nu wel in de iPad Air, als je voor het 4G model kiest. Ook zijn er betere wifi-mogelijkheden door een tweetal antennes en de mogelijkheid deze op een speciale manier tegelijk te gebruiken, mits je ook een "MIMO" router hebt. De nieuwe 802ac standaard die nog hogere snelheden belooft, ondersteunt de iPad Air nog niet.

Geluid

De iPad Air heeft de luidsprekers op een iets andere plek dan zijn voorganger, nu onderaan de tablet, net als bij de iPhone. Er zijn 2 luidsprekers, maar in praktijk kun je het geluid mono noemen. De klank is goed zeker gezien de omvang van het apparaat, het geluid klinkt ook nog goed op hoge volumes.

Geen touch-id

In de iPhone 5S is de nieuwe touch-id knop, de thuis-knop met ingebouwde vingerafdruklezer, een voorziening waarmee ontgrendelen en beveiligen in ieder geval een stuk eenvoudiger wordt. Hoewel de technologie al wat langer 'op de plank' ligt, is het niet ingebouwd in dit nieuwe topmodel iPad. Dat is jammer, want de kans dat een iPad inclusief data gestolen wordt, is aanwezig. Touch-id bleek overigens al snel, met enige moeite, te omzeilen. Maar een beetje beveiliging is beter dan beveiliging die je liever niet aanzet omdat je iedere keer een code moet invullen. Wie weet zien we het terug in de volgende iPad, de iPad 'Pro'?

Typisch Apple

Een aantal Apple ontwerpkeuzes krijgt een iPad-koper er gratis bij. Inmiddels zijn er diverse merken die gps inbouwen in de wifiversies van hun tablets. Daarmee kun je exact je route bepalen, al heb je nog wel een app nodig met vooraf gedownloade kaart. Bij de iPads zit helaas een echte gps alleen in de fors duurdere 4G versie.

Wie meer ingebouwd geheugen wil betaalt een hoofdprijs. De iPad 128 Gb kost €270 meer dan de 16 GB versie. Ter vergelijk, een los 128 GB sd-geheugenkaartje ligt voor €90 in de winkel. Voor de 4G-versie heb je een nano-simkaart nodig, in plaats van de gebruikelijke microsim- of minisimkaart.

iPads versus de concurrentie

Sinds de eerste iPad in 2010 heeft Apple altijd de toon gezet op het gebied van tablets. Het iOS-platform met veel goede apps draagt daaraan bij, en het grote verkoopsucces betekent veel hoesjes en andere accessoires van 3e partijen.

Toch bieden ook de concurrenten unieke mogelijkheden en nieuwigheden. Op veel Samsung-tablets is het nu mogelijk om 2 apps op 1 scherm te tonen. Ook in scherpte van het scherm ligt de iPad al niet meer voor, de nieuwe Samsung Galaxy Note 10.1 "2014" heeft een hogere pixeldichtheid. En op Windows-tablets kun je Windows-toepassingen gebruiken (op Windows RT is dit wel erg beperkt). Het strak georganiseerde iOS zal deze mogelijkheden ook in de toekomst niet toelaten, maar voor sommige gebruikers is dit nu juist het voordeel.

Conclusie

De iPad-met-retina-scherm was al een zeer goede tablet. De iPad Air is op allerlei zinvolle manieren verbeterd. Lager gewicht, kleinere behuizing en betere prestaties, dat zijn de welkome veranderingen. De uitstekende accuduur is gebleven, Apple loopt daarmee voor op de meeste concurrenten. Wat echter ook blijft, zijn enkele ontbrekende mogelijkheden, die de competitie wel heeft.

Pluspunten:

- Laag gewicht, ligt goed in de hand;

- Scherp en helder scherm, goede kleurweergave;

- Zeer snelle en soepele bediening.

Minpunten:

- Extra aansluitingen alleen via diverse verloopkabels;

- Geen flitser voor de achtercamera;

- Geen gps in het wifi-model.

Bekijk ook:

De preview van de andere nieuweling van Apple: iPad Mini 2

Alle geteste tablets

Wat is de iPad Air?

De meest opvallende onthulling is het nieuwe uiterlijk van de iPad. De vijfde generatie iPad krijgt dezelfde vormgeving als de iPad Mini. Dat betekent een dunne en platte behuizing met smallere randen naast het scherm. De iPad Air is 7,5 mm dik en weegt 469 gram en is daarmee compacter dan de iPad 4 (9,4 mm en 652 gram). Het schermformaat is met 9,7 inch hetzelfde gebleven maar de dunnere randen maken de tablet zelf wel iets kleiner dan de iPad 4.

In die behuizing zien we de nieuwe A7-processor terug die ook in de iPhone 5S zit. Dit is de opvolger van de A6 in de 4e generatie iPad en moet voor een aanzienlijke prestatiewinst zorgen. Grafisch zou de nieuwe iPad zelfs tot 72 keer sneller zijn. Verder heeft de iPad Air dezelfde 5-megapixel camera aan de achterkant en 1,2-megapixel camera aan de voorkant als zijn voorganger. De iPad Air heeft 2 microfoons en Apple spreekt over een accuduur van 10 uur.

De verwachte vingerafdrukscanner die we eerder zagen op de iPhone 5S is niet aanwezig op de iPad Air. Ook een versie met een gouden behuizing ontbreekt. De 2 kleuropties zijn zilver & wit en grijs & zwart.

Te koop

De iPad Air is in Nederland te koop sinds 1 november. De goedkoopste uitvoering (16 GB met wifi) kost €480, dat is gelijk aan de introductieprijs van de vorige iPad.