Apple iPad mini 2

Eerste indruk|Met de iPad mini met retina-scherm blijft Apple de concurrentie van kleine tablets voor. Een al fijne tablet om mee te nemen is nu nog prettiger in het gebruik. Toch blijft er altijd wat te wensen over, en dat weten de andere merken. Lees hier onze review!

iPad mini 2: review

De iPad mini met retina-scherm ligt nu in de winkels. Later dan door Apple gewenst, met name de productie van het nieuwe scherm heeft problemen opgeleverd. Apple betrekt de schermen nu van verschillende fabrikanten. Kleine verschillen zijn het gevolg.

Het scherm

Het scherm is de blikvanger bij deze compacte tablet. Websites met teksten zien er prachtig uit, en hetzelfde geldt voor alle informatie waar dunne lijnen in te zien zijn. Leg je de iPad mini 2 naast het vorige model, dan is het verschil direct zichtbaar. Overigens worden er in het besturingssysteem, sinds de laatste versie (iOS 7), ook veel meer dunnere lijnen en letters gebruikt. De scherpere letters maken deze compacte iPad meteen meer geschikt voor het lezen van e-books. Gewone e-readers blijven nog altijd superieur, ze zijn lichter om vast te houden, en een mat 'e-ink'-scherm komt dichter bij lezen van papier. Standaard staat er geen e-book- app op de iPad, je moet de app van Apple, of andere apps er zelf opzetten.



De kleurweergave is ietsje anders dan bij het vorige model, wit heeft een iets meer blauwige tint. Maar er zijn ook kleine verschillen tussen het 16 GB-retina-model, en het 32 GB-retina-model. De maximale helderheid is bij het 32 GB-model wat minder (363 tegenover 406 nits) en het heeft juist iets meer een rode tint.

Vergeleken met de meest directe concurrent, de Google Nexus 7, zijn kleuren in foto's op het scherm minder fel, met name groen.

Behuizing

Ten opzichte van de vorige mini is de behuizing eigenlijk niet of nauwelijks veranderd. De iPad mini's hebben een fraai aluminium achterkant, en door de afronding bij de rand ligt hij prettig in één hand. Dat is een verschil met de nu gelijkvormige, grote iPad Air, die kun je hooguit in de palm van je hand vasthouden, maar omklemmen gaat bijna niet.

Zoals we gewend zijn van Apple is de afwerking fraai, zo zijn er randjes rond de lightning en koptelefoonaansluiting, het is dus meer dan alleen een geboord gaatje in het aluminium. De van voren zwarte iPad mini 2 heeft nu een donkergrijze achterkant, bij het vorige model was die zwart.

Apple repte er tijdens de presentatie niet over maar de iPad mini is wel iets dikker en zwaarder geworden.

Accu

De accu is fors groter geworden, kennelijk was dit nodig om het energiegebruik van het scherm te compenseren. De accuduur is toch minder geworden ten opzichte van het vorige model. Je kunt er nog wel zo'n 10 uur op internetten, of iets meer dan 10 uur videos op kijken en dat is op een gelijk niveau met de Google Nexus 7. Maar de vorige iPad mini presteerde in onze test ruim meer dan de gespecificeerde 10 uur.

Camera

De camera is iets anders dan bij het vorige model, en dat is merkbaar. Bij weinig licht is er iets minder ruis, en meer detail zichtbaar op een gemaakte foto. Bij heel weinig licht is er wel veel ruis in het beeld, maar toch is er meer zichtbaar dan bij de oude iPad mini.

Buiten wat snapshots zijn er geen mogelijkheden om creatief aan de gang te gaan. Wil je dat wel dan zul je extra apps moeten installeren. De flitser ontbreekt. Bij goed licht zijn er met de 5-megapixel camera hele mooie beelden te maken.

Filmen kan ook, en bijzonder is de optie om ook in hdr te filmen. Het betekent dat bij momenten van veel contrast toch nog details zichtbaar zullen blijven.

Sneller rekenen, meer geheugen

Bij de vorige grote schermverbetering van de iPad - tussen de iPad 2 en iPad 3 - moest de iPad 3 het met ongeveer dezelfde processor doen. Nu, in de iPad mini 2 is wel meteen de processor aangepakt, de mini werkt nu met de 'A7'-processor, dezelfde als in de iPad Air. In praktijk betekent dit een zeer vlotte bediening, en het zeer snel kunnen starten van allerlei apps. Ook de grotere apps starten met maar weinig vertraging. Behalve de processor is ook het werkgeheugen aangepakt. In plaats van 512 MB is er nu 1 GB. Het geeft het besturingssysteem meer ruimte om soepel alle taken af te handelen, en het is prettig voor de toekomst. Nieuwere versies van iOS hebben in de regel meer ruimte nodig. We vermoeden dan ook dan deze iPad nog lang kan worden voorzien van nieuwe iOS-versies.

Mini is een kleinere iPad Air

Deze iPad mini met retina-scherm lijkt sterk op de iPad Air. Hij is alleen kleiner en nog lichter (138 gram). Qua prijs per kilo is de iPad Air voordeliger, maar het gaat er natuurlijk om welke iPad het meest geschikt is voor welk gebruik. De iPad Air biedt door een 4,5 cm groter scherm (diagonaal) nog meer gemak bij het lezen van teksten.

Je kunt op de kleinere iPad mini teksten groter instellen, maar dit geldt alleen voor apps die dit ondersteunen, en lang niet overal. Teksten onder de iconen blijven bijvoorbeeld even klein. Heb je minder goede ogen, dat leest de Air zeker prettiger.

Besparen

De kleinere iPad mini is natuurlijk wel makkelijk voor gebruik onderweg. Het model met een mobiele verbinding (3G of 4G) en gps is €120 duurder, en dat is veel, zeker als je al een smartphone met 3G/4G en gps meeneemt. Als je de 3G-verbinding van je telefoon deelt via wifi, is de 3G/4G-versie van de iPad niet nodig. Maar let op, met de standaard instellingen in iOS7 kan het dataverbruik hoog zijn, op de achtergrond worden bijvoorbeeld apps vernieuwd. Update je apps dus thuis via je thuis-wifi, en gebruik een datateller op de telefoon.

Concurrentie

Andere merken zitten niet stil om de aanstichter van de tablet-rage, op allerlei punten te overtroeven. Sommige nieuwe functionaliteit lijkt vergezocht, andere mogelijkheden zijn op Android- of Windows-tablets voor sommigen zeker handig. Bijvoorbeeld het kunnen instellen van meerdere gebruikersaccounts, of het kunnen tonen van meerdere apps op één scherm. Dit alles vind je voorlopig niet op de iPad mini of Air. Waar de mini vooral concurreert met de Air, concurreert Apple op andere onderdelen alleen met zichzelf. Apple maakt zich in de iPhone 5s uniek door een ontgrendelknop die de gebruiker herkent. Om de reclame voor die ontbrekende functie in de iPads om te draaien: de iPad mini (en Air) verlangt dat je nog steeds een code onthoudt, en veilig ontgrendelen gaat niet moeiteloos.

Conclusie

Met de iPad mini met retina-scherm is Apple de concurrentie bij kleine tablets, weer een stukje voor. Met het retina-scherm kan Apple zich weer meten met de schermen van sommige andere kleine tablets en het is een tablet van hoge kwaliteit. De accuduur staat hoog in de top 10, en iOS loopt op een aantal punten nog voor op het meest verkochte alternatief voor kleine tablets: Android. Mopperen over de hoge Apple-prijzen is van alle tijden. Maar toch is het prijsverschil met goede kleine Android-tablets wel erg groot.

Pluspunten:

- Laag gewicht, ligt goed in de hand;

- Zeer scherp en helder scherm met goede kleurweergave;

- Zeer snelle en soepele bediening.

Minpunten:

- Extra aansluitingen alleen via diverse verloopkabels;

- Geen flitser voor de achtercamera;

- Geen gps in het wifi-model.

Wat is de iPad mini met retina-scherm?

Waar Apple met de eerste 9,7-inch iPad dacht meteen het juiste schermformaat voor iedereen te hebben gevonden, bleek toch snel dat er heel veel 7- inch Android-tablets werden verkocht. Een jaar ge leden bracht Apple daarom de 7,9-inch ' iPad mini' op de markt. Een iPad met dezelfde schermresolutie, en dezelfde schermverhouding als de 9,7-inch iPad 2, maar dan kleiner en goedkoper. De Apple iPad mini was een succes. Nu, een jaar later is er de tweede generatie iPad Mini; de iPad mini met retina-scherm, of 'Apple iPad mini 2'.



Waar de concurrentie het aantal pixels in kleine stukjes opvoerde tot een indrukwekkende 1920 x 1200 in de Google Nexus 7, verdubbelt Apple nu haar resolutie van 1024 x 786 pixels op het scherm tot 2048 x 1536. Wat betreft het aantal pixels in 1-inch komt dat neer op zo'n 324 ppi. Wat dit betreft is Apple nu weer 'bij', maar de 162 ppi was ook meteen het zwakke punt in de oude mini. Zoveel pixels betekent in de waarneming dat je hele dunne schuine lijnen als lijn ziet, en niet als een trapje van blokjes.

Naast het grotere scherm past Apple ook nog een nieuwe, snellere processor toe. Dat is de A7, net als in zijn grote broer de iPad Air en in de iPhone 5S. Daarnaast is er een grotere accu om volgens de specificatie dezelfde accuduur te kunnen halen.

In de winkel

De iPad mini met retina-scherm ligt sinds half november in de winkels. In het begin zijn de voorraden nog beperkt door onderdelentekorten.

Prijzen: het instapmodel, de iPad mini met retina-scherm kost meer dan zijn voorganger; €390 tegenover €330 (bij introductie) voor de versie met 16 GB en wifi. Het model met 3G/4G en gps kost €120 meer.

16 GB €390 32 GB €480 64 GB €570 128 GB €660 16 GB + 4G €510 32 GB + 4G €600 64 GB + 4G €690 128 GB + 4G €780

Het 4G-model is geschikt voor alle Nederlandse 4G-netwerken, en kan ook gebruikt worden in combinatie met 3G-netwerken. De 16 GB-versie van de oude iPad mini is voorlopig nog te koop voor een prijs van €290, voor het model zonder 3G of gps.



Specificaties