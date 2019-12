Apple iPad Air 2: Review

Conclusie

Apple heeft een al zeer goed product verder verbeterd. Een aantal verbeteringen lieten al een tijdje op zich wachten (de camera, de Touch ID sensor, en het geheugen) en zijn nu eindelijk aanwezig. Daarmee is dit een model dat weinig te wensen overlaat, al is het opslaggeheugen van het instapmodel snel te klein. De duurdere 64 GB iPad Air 2 is een product waar je lang mee vooruit kunt.

Pluspunten:

- Zeer goed scherm

- Zeer vlotte bediening

- Fraai afgewerkte, compacte en lichte behuizing

- Goede accuduur

Minpunten:

- Flitser ontbreekt

- Geheugenuitbreiding niet mogelijk

- Geen GPS in het wifi (niet 4G) model.

- Geen NFC.

Iets dunner, iets lichter

De iPad Air 2 lijkt als twee druppels op de Air. Behalve dat de behuizing toch nog wat dunner is geworden. De accu is ook wat kleiner van omvang, en dat heeft verschillende voordelen. Het maakt de Air 2 nog lichter, dat betekent minder kans op schade bij een valpartij, het opladen zal iets sneller klaar zijn, het kost moeder aarde minder van het schaarse metaal Lithium en het is voor Apple ook nog wat goedkoper. We hopen dat het energie gebruik van de Air 2 ook lager is, want dan gaat de accu net zo lang mee als in het vorige model.

Het geluid uit de speakers klinkt verrassend goed. Minder volume betekent dunner geluid, maar dat lijkt bij de Air 2 nauwelijks een probleem.

Top scherm

Het scherm is verder verbeterd. De iPad Air had al een zeer goed, scherp, helder en kleur-echt scherm. Dit keer heeft Apple een klacht bij alle tablet schermen geprobeerd aan te pakken, namelijk de reflecties die je altijd in zo'n glanzend oppervlak ziet. Het verschil tussen de Air 2 en de Air is duidelijk zichtbaar, reflecties zijn minder, maar nog verre van afwezig. Andere sterke punten van het scherm zijn de hoge maximale helderheid, dat helpt bij het aflezen overdag bij veel licht, het variëren van de helderheid gaat nagenoeg traploos, als het automatisch wordt aangepast is dat niet merkbaar, en het hoge contrast. Contrast is een minder sterk punt van schermen met LCD techniek (zoals Apple altijd toepast), maar toch is zwart nagenoeg zwart. Ook bij een hoge helderheid instelling.

De ruimte tussen het glasoppervlak en de pixels is verder verkleind. We hopen dat de sterkte gelijk is gebleven, vervangen na een fatale valpartij zal een dure grap zijn.

Sneller dan snel

De iPad Air 2 heeft een snellere processor dan zijn voorganger. De oude Air is al snel, maar meer rekenkracht schept weer nieuwe mogelijkheden. Het toevoegen van effecten bij video, normaal gesproken zeer reken-intensief, is bijna direct mogelijk. Professionele video bewerkers hoeven hun nog steeds krachtiger bureau PC's nog niet te verkopen, maar het geeft aan waar de ontwikkeling naartoe gaat. De nieuwe A8 processor heeft meer rekenkracht, maar de manier waarop hij gemaakt is maakt hem ook efficienter. Accuduur is immers ook van belang.

In het gebruik is de iPad Air 2 zeer snel en soepel te bedienen. Wachten is bijna niet bij, behalve bij grote apps.

Veel en te weinig geheugen

De iPad Air 2 heeft een dubbele hoeveelheid werkgeheugen, namelijk 2 GB in plaats van 1 GB. De laatste keer dat het verdubbeld was, was in de iPad 3, dus alweer drie iPad generaties geleden (iPad 4 en iPad Air waren de voorgangers). Het werkgeheugen is het geheugen dat tijdelijk wordt gebruikt zolang de iPad werkt. De hoeveelheid geheugen is pas merkbaar, als er te weinig van is, dan wordt de tablet traag. Dat gebeurt bij apps die veel geheugen nodig hebben, en nieuwe iOS versies gebruiken in de regel ook meer werkgeheugen. Meer werkgeheugen betekent dat de Air 2 langer soepel blijft werken bij opeenvolgende versies van het iOS besturingssysteem.

Er is gespeculeerd dat het grotere geheugen extra van pas komt als er in een nieuwe versie van iOS het gebruik van twee apps op 1 scherm mogelijk wordt. Samsung heeft dit al wat langer.

Geheugen voor opslag is duur

Naast het werkgeheugen is er het opslaggeheugen, het geheugen dat intact blijft als de iPad uit staat, en het geheugen waar de apps, de data en het besturingssysteem dan op bewaard blijven. Dat begint al sinds de eerste iPad bij 16GB. Later uitbreiden kan niet, dus meteen goed kiezen bij aanschaf. De stappen zijn nu 16 GB, 64 GB en 128 GB.

Er is steeds een prijsverschil van 100 euro. En dat is alsof de benzine nu al 3 euro per liter kost. Veel te veel geld.

Als u weinig foto's maakt, weinig video's opslaat, weinig grote apps installeert, is 16 GB misschien nog voldoende. Let op van de 16 GB is nog maar zo'n 10 GB vrij na aanschaf. Het installeren van een nieuwe iOS versie kostte bij de overgang van iOS 7 naar iOS 8 al zo'n 5 GB. Kortom 16 GB is voor veel mensen aan de erg krappe kant. De 64 GB versie is een veiliger investering. Maar wel bijna onredelijk duurder.

Nieuwe sim-kaart

De laatste keer dat Apple zijn wil aan de mobiele providers oplegde door een nieuwe "nano"-simkaart te introduceren was in 2012 met de inroductie van de iPhone 5. Deze standaard werd langzaam maar zeker opgepikt door de industrie, en bracht naast onbegrip ook een positieve eigenschap voor gebruikers: Compatibiliteit met oudere sim kaarten, en dat hadden de nano-alternatieven destijds niet. Het grote nieuws in de 4G modellen van de nieuwe iPads is dat de nano-sim kaarten onveranderd blijven werken. Maar daarnaast kan een speciale simkaart gebruikt worden, waarmee het mogelijk wordt een provider te kiezen zonder de kaart te wisselen. Dit is handig als je op reis bent. Je kunt in theorie een locale provider kiezen die goedkoper is dan je eigen provider. In theorie, want providers moeten dit nog wel faciliteren en gebeurt nu nog alleen in de VS. Maandelijks van binnenlandse provider wisselen kan ook. Maar één van de amerikaanse providers heeft dit nu toch geblokkeerd. De sim wordt na het kiezen voor een jaar "gelocked". Niet fraai van deze provider (AT&T) natuurlijk, maar de sim verwisselen kan natuurlijk altijd.

Wel Touch ID, geen NFC

De iPad Air 2 heeft nu de dezelfde soort homeknop als in de iPhone 5s, 6 en 6 plus is te vinden, een onderdeel dat nog ontbrak in de iPad modellen. Je kunt er je vinger of duim op leggen om het apparaat te ontgrendelen. Als het apparaat met een code is beveiligd (en dat voorkomt data ongelukken bij diefstal), dan is de vingeroplegging voortaan voldoende. Hoe je vinger gedraaid is maakt daarbij niet uit. Ook kunnen apps de vingerafdruk gebruiken voor het doen van aankopen of het ontsleutelen van data. Het is zo in de iPad geïntegreerd dat app-makers de vingerafdruk zelf niet kunnen misbruiken. De Touch-ID sensor brengt vooral gemak en snelheid. Er is één nadeel, een vinger of duim afdruk kan je niet veranderen, en kan van een glas af worden gekopieerd. Dat kost wel veel moeite. Het gebruik van alsnog een code kan altijd nog.

De iPhone 6 en 6 plus brachten als andere nieuwigheid nog een NFC chip en antenne. Daarmee kun je de telefoon gebruiken om te betalen, zodra winkels dit ondersteunen. NFC maakt ook andere toepassingen mogelijk al heeft Apple hier bij de iPhones nog niets mee gedaan. De iPad Air 2 heeft wel een NFC chip, maar de antenne ontbreekt. Betalen met de iPad in een winkel is er niet bij, andere toepassingen ook niet. Betalen met een grote iPad lijkt misschien wat raar, maar datzelfde dacht men ooit bij het fotograferen met een tablet.

Een bijna volwassen fotocamera

Innovatie is ver te zoeken als het gaat om iPad foto camera's. Maar verbetering is er wel, de iPad Air 2 heeft nu ongeveer dezelfde camera als wordt toegepast in de iPhone 5s. En dat is een instrument waarmee zeer snel, zeer goede foto's kunnen worden gemaakt, en video's natuurlijk ook. Helaas is de dubbele flitser uit de iPhone 5s niet meegekomen. Binnen als er niet genoeg licht is levert het veel ruis in de foto's of video's op.

Fotograferen met een tablet is niet zo gek als het lijkt, een fototoestel met een betere zoeker kennen we niet. Maar in publiek is het hoog houden van een ruime A5 natuurlijk al snel storend voor mensen die achter je staan.

De camera aan de voorkant is eveneens verbeterd, en presteert beter bij weinig licht. In de huidige iOS 8.1 versie heeft de voorcamera de vreemde eigenschap wel opties zoals panorama of vertraagde video te tonen, maar ze werken voor de voorcamera niet. Dat zou geen probleem zijn als de opties die er omheen staan, zoals tijdsverloop, wel blijken te werken.

Prijs en verkrijgbaarheid

De prijzen zijn als volgt:

Reëele prijs Winkelprijs Prijsverschil Apple iPad Air 2 16 GB €500 €500 €0 Apple iPad Air 2 64 GB €536 €600 €64 Apple iPad Air 2 128 GB €585 €700 €115 Apple iPad Air 2 16 GB 4G €560 €630 €70 Apple iPad Air 2 64 GB 4G €596 €730 €134 Apple iPad Air 2 128 GB 4G €645 €830 €185

Uitgangspunten bij berekening reële prijzen:

iPad Air 2 met 16 GB geheugen heeft een goede en reële prijs.

De wisselkoers tussen dollars en euro's is 1:1. In werkelijkheid is de euro duurder, maar belastingen en invoerrechten zorgen er in praktijk voor dat een 500 dollar iPad hier voor 500 euro verkocht wordt.

De BOM (Bill Of Materials) is correct. Dit levert een verhouding van 1,8 tussen verkoopprijs en BOM op. Deze verhouding wordt gebruikt om de reële prijs te berekenen.

Het verschil in prijs door de GPS chip is nihil. (De prijs van een GPS chip is in praktijk ook zeer laag).

Het verschil in prijs in fabricagekosten tussen de verschillende modellen is nihil.

Meer lezen:

Wat is de iPad Air 2?

De iPad Air 2 is de opvolger van de iPad Air uit 2013. Het is alweer de zesde generatie van de iPad. De nieuwe iPad heeft een dunner ontwerp en scherm, een snellere processor en nu ook een vingerafdrukscanner.

