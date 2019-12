Lenovo Yogatablet 10 HD+

Lenovo Yoga Tablet 10 HD+: preview

De Yoga is herkenbaar aan zijn bijzondere ontwerp. Lenovo is er trots op dat je met de Yoga geen case nodig hebt om de tablet staand neer te zetten. De standaard is breder gemaakt ten opzichte van de vorige versie zodat de tablet verder naar achteren gebogen kan staan zonder om te vallen. De standaard is niet zo makkelijk uit te klappen: je moet 'm met je hele hand vastpakken om hem te draaien.

Balans

Het pakt voor de balans van de tablet goed uit dat het gewicht aan één kant zit. Daardoor blijft hij stevig staan en zit het gewicht ook op de juiste plek als je de tablet in de hand houdt om bijvoorbeeld de krant te lezen. Hij voelt daardoor relatief licht aan.

Imposante batterijduur

In de ingebouwde standaard zijn onder andere de batterijen verwerkt. Lenovo belooft een gebruiksduur van maarliefst 18 uur. Ook de camera en de luidsprekers zitten aan de kant van de accu. Voor de luidsprekers pakt dat goed uit, want die staan precies op de gebruiker gericht. Lenovo heeft bovendien nagedacht over het gebruik van de verschillende standen: in de leesstand wordt het scherm minder fel, en in de staande stand wordt het juist feller. Deze staande stand is ideaal voor films, en met een bluetooth-toetsenbord kun je 'm ook als laptopje gebruiken.

Full-hd scherm

De grote Yoga heeft een scherp full-hd-scherm dat er mooi uitziet. Deze Android-tablet heeft geen aparte map voor apps: alle apps staan op het startscherm. Vooral voor beginners is dat lekker overzichtelijk.

Camera

De cameraprestaties van de 8 megapixel-camera op de achterkant zijn op de beurs niet zo indrukwekkend, maar de software was dan ook nog niet definitief. Over de 1,2 megapixel-camera aan de voorkant waren we wel positief verrast. Deze geeft een goed helder beeld en herkent meerdere gezichten.

Review van de Lenovo Yoga Tablet 8

Van het vorige model, het model met een scherm van 8 inch, hebben wij destijds al een review gemaakt. Daarin kwam naar voren dat de ingebouwde standaard een beetje een haat-liefdeverhouding kent. In sommige gevallen werkt deze heel goed en is hij erg handig, en in andere situaties zou je de standard er het liefst afhalen. Maar dat gaat natuurlijk niet. De tablet was op andere vlakken wat teleurstellend. Het scherm was niet super en de prestaties konden ook beter. Al met al is het een bruikbare tablet, maar dan alleen als je zeker weet dat je de tablet veel gaat gebruiken met standaard. In alle andere gevallen zijn er betere alternatieven. De mankementen lijken met de Yoga 10 HD+ te zijn opgelost.

Verkrijgbaarheid

De Lenovo Yoga 10 HD+ is vanaf mei of juni te koop in goud en zilver voor ongeveer €350.

Bekijk ook:

Wat is de Lenovo Yoga 10 HD+?

De Lenovo Yoga 10 HD+ is de opvolger van de Lenovo Yoga 10 die het bedrijf vorig jaar uitbracht. Het is een tablet met een full-hd-scherm van 10 inch en een bijzonder design. De tablet is namelijk niet helemaal plat zoals conventionele tablets maar heeft een ronde balk met standaard aan de onderkant. Aan die kant is de tablet dus duidelijk dikker. De ronde balk dient voor betere grip bij het vasthouden van de tablet met één hand en als standaard om bijvoorbeeld films te kijken of te typen. Bekijk hieronder de specificaties van de tablet.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.3 (kan geüpgrade worden naar 4.4 KitKat)

Android 4.3 (kan geüpgrade worden naar 4.4 KitKat) Beeldscherm: 10 inch (25,4 cm)

10 inch (25,4 cm) Resolutie: 1920 x 1200 pixels

1920 x 1200 pixels Pixeldichtheid: 224 ppi

224 ppi Gewicht: 615 gram

615 gram Afmetingen: 261 x 180 x 8.1 mm

261 x 180 x 8.1 mm Processor: 1,6 GHz (quad-core)

1,6 GHz (quad-core) Opslagcapaciteit: 16/32 GB + microSD tot 64 GB

16/32 GB + microSD tot 64 GB Netwerk: wifi/3G

wifi/3G Camera achterkant: 8,0 megapixel (autofocus, geen led-flits)

8,0 megapixel (autofocus, geen led-flits) Camera voorkant: 1,6 megapixel

1,6 megapixel Bijzonderheden: multifunctionele standaard, stereospeakers, accuduur van op papier 18 uur

multifunctionele standaard, stereospeakers, accuduur van op papier 18 uur Prijs: vanaf €350

vanaf €350 Verkrijgbaar vanaf: mei/juni 2014

