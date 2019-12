Ontwerpfout zorgt voor wegvallende wifi bij Samsung-tablet

Nieuws|De nieuwe Samsung Galaxy Tab S5e kampt met een wegvallende wifi-verbinding als je de tablet vasthoudt in de landschapsmodus. Het probleem is waarschijnlijk niet met een software-update te verhelpen.

Door de Samsung Galaxy Tab S5e in landschapsmodus (liggende positie) vast te houden, blokkeer je de wifi-verbinding met de router. Hierdoor daalt de internetsnelheid of valt de verbinding zelfs helemaal weg. Als je de tablet niet of in de portretstand vasthoudt, heb je hier geen last van.

Geen oplossing

Het probleem speelt alleen bij verbindingen op de 5GHz-band. Op de minder snelle 2,4GHz-band hadden we er geen last van. Weet je niet welke band je gebruikt? Dan is de kans groot dat je op 2,4GHz zit.

De oorzaak van het probleem ligt bij de plaatsing van de wifi-antenne (links onderin de hoek), die je bij het vasthouden in de landschapsmodus makkelijk afdekt. De antenne van de 2,4GHz-band zit op een andere plek en konden we niet blokkeren.

Het is dus een hardware-probleem, dat je niet zomaar met een software-update kunt verhelpen. We betwijfelen dan ook of het probleem überhaupt opgelost kan worden.

Reactie Samsung

We hebben navraag gedaan bij Samsung. Het bedrijf erkent het probleem en geeft in een reactie aan dat het afdekken van de wifi-antenne in bepaalde omstandigheden de wifi-ontvangst kan beperken.

Een oplossing hiervoor heeft het echter niet. Het plaatsen van een hoes om de tablet om het probleem te omzeilen (wat bijvoorbeeld wel hielp bij een vergelijkbaar probleem met de iPhone 4) is volgens Samsung geen oplossing.

Gebruikers met vragen verwijst Samsung naar de eigen supportkanalen.

Ik heb de Samsung Galaxy Tab S5e al gekocht. Wat nu?

Heb je al een Tab S5e gekocht maar geen problemen met wifi? Dan is er niets aan de hand. Je gebrukt waarschijnlijk al de 2,4GHz-band of jouw tablet heeft er gewoon minder last van.

Wanneer je het probleem wel hebt ondervonden, dan is er dus helaas geen echte oplossing. Je kunt het hooguit omzeilen, bijvoorbeeld door de 5GHz-band niet te gebruiken. Weet je niet of je via 2,4 of 5GHz bent verbonden? Dat check je bij de instellingen van je tablet. Ga daarvoor naar Instellingen > Verbindingen > Wifi en tik op het netwerk waarmee je bent verbonden. In de naam (SSID) zie je mogelijk al '5GHz' staan. Zo niet, dan zie je het staan bij de frequentie.

Een andere manier om het probleem te omzeilen is natuurlijk om de tablet niet in landschapsmodus te gebruiken, maar aangezien veel gebruikers hun tablet voornamelijk op deze manier vasthouden, is dat wellicht geen realistisch alternatief.

Is het slim om de Tab S5e nieuw te kopen?

Kun je de tablet nu beter niet kopen? Dat zal je voor jezelf moeten beantwoorden. Gebruik je altijd wifi via de 2,4GHz-band, zoals veel internetgebruikers, dan is het voor jou wellicht geen dealbreaker. Gebruik je waar mogelijk liever de 5GHz-band? Dan is het aan te raden om een alternatieve tablet te zoeken.

Wil je de tablet toch kopen? Dan raden we je aan om dat via internet te doen, zodat je hem binnen 2 weken kan terugsturen als je te veel last hebt van het probleem.

Heb je last van wegvallende wifi met de Tab S5e?