Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Microsoft Surface Pro X SQ2 (256GB + 4G) heeft een schermgrootte van 13 inch. Het geteste besturingssysteem is Windows 11 Home 21H2. Dankzij een dikte van 7,5 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 779 gram is nauwelijks opvallend voor een 13 inch tablet. De schermresolutie is 2880 x 1920. Op het scherm passen 267 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het opslaggeheugen van 256GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Windows inneemt, houd je voor jezelf 168,3GB over. Uitbreiden met een SD-kaart is geen optie. Internetten via 4G is wel mogelijk. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Microsoft heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.