Dit is een kleine tablet met een scherm van 8 inch die is getest met het besturingssysteem Android 6.0.1. Hij is 7,36 millimeter dik: niet veel voor een tablet. 266 gram is behoorlijk licht. Je kunt hem prima met een hand vasthouden. De schermresolutie is 1536 x 2048. Op het scherm passen 320 pixels per inch. De weergave van beeld en tekst is hierop erg scherp. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 22,5GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden met een SD-kaart. Mobiel internetten via 4G is eveneens mogelijk. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 micro-USB-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.