Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Tab S7 FE (4GB/64GB Wifi + 5G) heeft een schermgrootte van 12,3 inch. Het geteste besturingssysteem is Android 11. Dankzij een dikte van 8 millimeter past hij makkelijk in je tas. Het gewicht van 612 gram is nauwelijks opvallend voor een 12,3 inch tablet. Het scherm heeft een resolutie van 2560 x 1600. Het aantal pixels per inch is 244: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het opslaggeheugen van 64GB is voor de meeste gebruikers groot genoeg. Door de ruimte die Android inneemt, houd je voor jezelf 44,3GB over. Intensieve gebruikers kunnen het geheugen verder uitbreiden met een SD-kaart. Daarnaast kun je hiermee internetten via 4G. Ook heeft hij een ingebouwde GPS-ontvanger om mee te navigeren. Deze tablet heeft 1 USB C-aansluiting waarop je via een verloopkabel een USB-stick kunt aansluiten. Samsung heeft de tablet uitgerust met een camera aan de voor- en achterkant.