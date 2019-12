Eerste indruk|De 12,2 inch Samsung Galaxy NotePro is de grootste tablet die we zijn tegengekomen. Al dat extra schermoppervlak en de nuttige meegeleverde software van Samsung maken de NotePro de beste Android-tablet voor de productieve gebruiker. Voor wie een tablet zoekt om alleen mee te internetten en films te kijken zijn er betere, en vooral ook goedkopere alternatieven.

Samsung Galaxy NotePro 12.2: review

Qua ontwerp is er weinig nieuws te melden: de Galaxy NotePro is op het oog gewoon een grotere versie van de Galaxy Note 10.1. Hij heeft vergelijkbare zilverkleurige randen en dezelfde nepleren achterkant. Vooral dat nepleer zal niet bij iedereen in de smaak vallen, maar het voelt goed aan en geeft je veel grip, ook al is het een ware magneet voor vingerafdrukken.

Net als de Note 10.1 komt ook de Galaxy NotePro met een aanraakpen (S Pen) die je in de behuizing kunt opbergen, een usb 3.0 aansluiting en een sd-kaarthouder. Zijn stereo-speakers zitten op dezelfde plek aan de zijkant van de behuizing.

Wat meer opvalt is zijn grootte. Als je de NotePro voor het eerst vasthoudt, doet hij meer denken aan een laptopscherm dan aan een tablet. Die 2 inch aan extra scherm maken de tablet behoorlijk zwaar. Met 753 gram is hij meer dan 50% zwaarder dan de iPad Air en dat merk je: vasthouden met 1 maar ook met 2 handen gaat snel vermoeien. Je kunt hem eigenlijk alleen comfortabel op schoot of op een bureau of tafel gebruiken.

Scherm

Zo'n groot scherm heeft een hoge resolutie nodig om je een scherp beeld voor te kunnen schotelen. Dat zit met de NotePro wel goed: hij heeft een resolutie van 2560 bij 1600 beeldpunten en dat levert erg gedetailleerde plaatjes op. Het aantal pixels per inch is met 247 wel iets lager dan de 263 van de iPad Air, maar dat verschil is met het blote oog bijna niet te zien. De maximum helderheid is prima en het scherm produceert levendige kleuren.

Prestaties

Voor €750 mag je verwachten dat je tablet alle apps zonder problemen kan draaien. Op papier moet dat wel lukken. De prestaties van de NotePro worden verzorgd door een octa core processor (8 kernen) en een ruime 3 gigabyte RAM geheugen. In de praktijk kan hij daarmee met gemak zware Android-games aan, evenals HD-video's. Alleen in de Samsung-omgeving zijn af en toe wat haperingen te merken. Verder beschikt de NotePro over 32GB aan opslaggeheugen voor je apps en bestanden.

Software

De Galaxy NotePro draait op de nieuwste versie van Android, 4.4 KitKat, met daaromheen een eigen softwarelaag van Samsung zelf. Deze TouchWiz omgeving is bovendien vernieuwd en is nu makkelijker te bedienen dan voorheen, onder andere dankzij uiterlijke aanpassingen aan het notificatiemenu en aan de app-iconen.

Misschien nog het meest opvallend is het nieuwe Magazine UX, een van de startschermen van de NotePro. Hiermee kun je je hele scherm opdelen in maximaal 6 widgets, die erg lijken op de tegels in Windows 8. Zo kun je bijvoorbeeld toepassingen zoals Youtube, e-mail en Twitter naast elkaar zetten en aanvullen met kanalen van nieuwsmedia. Het ziet er mooi uit, is overzichtelijk, maar je bent beperkt tot widgets van Samsung zelf en van Flipboard. Zo kun je geen widget van Gmail gebruiken maar alleen de mail widget van Samsung. Een ander nadeel is dat je het niet uit kunt zetten als je er geen gebruik van maakt.

Voor de indeling van het virtuele toetsenbord heeft Samsung inspiratie geput uit die van fysieke toetsenborden. Er is een rij met cijfertoetsen boven de letters en ook de toetsen Shift, Ctrl, Caps lock en Tab zijn aanwezig en zitten op dezelfde plek als op een fysiek toetsenbord. Verder maakt het 12,2-inch scherm het toetsenbord natuurlijk groter dan op andere tablets. Dat komt de typsnelheid en precisie enorm ten goede. Toch blijft een los toetsenbord beter voor wie langere teksten wil tikken.

Multi Window

Windows (8) staat bekend om de mogelijkheid om meerdere vensters tegelijk te openen. Dat is met standaard Android-toestellen meestal niet mogelijk, maar Samsung is een uitzondering: met de Multi Window- toepassing kun je op de NotePro maximaal 4 apps tegelijk op het scherm tonen. Zo kun je een Youtube filmpje bekijken terwijl je een e-mail schrijft en een internetpagina bezoekt. Een leuk idee, maar het werkt niet altijd even soepel en is soms zelfs traag. Ook zijn de vensters erg klein en kun je niet alle apps in deze modus gebruiken.

Gratis apps

Samsung levert een aantal apps mee met de NotePro die vooral voor de zakelijke gebruiker interessant zijn. Grappig is de toevoeging van de volledige versie van Hancom Office: met deze kloon van Microsoft Office kun je behalve documenten, ook spreadsheets en presentaties bewerken.

S pen

Net als met zijn kleine Note broertjes heb je met de NotePro ook weer beschikking over de S Pen. Deze aanraakpen is behoorlijk nauwkeurig en bovendien drukgevoelig, waardoor je kunt variëren met de dikte van de lijnen. Ook kun je je hand laten rusten op het scherm als je de pen gebruikt omdat alleen de aanraking van de pen wordt geregistreerd. Samsung heeft een scala aan apps en toepassingen waarmee je de pen kunt gebruiken. Alleen apps van andere fabrikanten, zoals Evernote, werken helaas niet met de S Pen. Op de kleinere Note 10.1 werkte de pen al prima maar het grote 12,2-inch scherm leent zich nog beter voor het maken van een aantekening of bijvoorbeeld een schets.

Accuduur

Naast het grote scherm heeft de NotePro ook een grote accu (9500mAh) en dat vertaalt zich in een prima accuduur. De NotePro gaat met gemak de hele dag mee voordat hij weer aan de lader moet. Die lader is overigens minder indrukwekkend: het opladen van de tablet duurt bijzonder lang, dat is vooral onhandig als je hem onderweg wilt gebruiken.

Camera & geluid

Aan de achterkant is de Galaxy NotePro uitgerust met 8 megapixel camera en aan de achterkant zit een 2 megapixel camera. Beide leveren behoorlijk scherpe beelden op. Fotograferen met een tablet is echter behoorlijk onpraktisch en is al helemaal niet aan te raden met de grote en zware NotePro. Voor videobellen is hij wel geschikt. De stereospeakers vallen helaas tegen. Het maximum volume is nog best hoog, maar lage tonen ontbreken volledig.

Conclusie

De Samsung Galaxy NotePro is zonder twijfel de beste Android-tablet voor productief gebruik: soepel tekstverwerken, multitasken, het werkt allemaal prima op het 12,2-inch scherm. Toch vinden we Windows 8 uiteindelijk een beter besturingssysteem voor wie meer wil dan alleen filmpjes kijken. Vooral de desktopweergave leent zich beter voor het werken met meerdere programma's tegelijk. Ook ondersteunt Windows 8 (niet RT) meer productieve software.

Voor minder intensieve tabletgebruikers is de NotePro te veel van het goede. Wie een tablet zoekt om alleen mee te surfen, films mee te kijken en af en toe mee te gamen, is beter uit bij de goedkopere iPad Air en Google Nexus tablets. Daarvoor heb je weinig aan al die extra apps op de Galaxy NotePro. Al met al is de NotePro daarom alleen aan te raden voor wie veel waarde hecht aan de software van Samsung en aan het maken van aantekeningen met de S Pen.

Pluspunten

Veel ruimte en overzicht op het scherm;

Mogelijkheid om 4 apps tegelijk weer te geven;

Grote scherm leent zich goed voor gebruik van de S Pen;

Prima accuduur.

Minpunten

Te zwaar om in je handen te gebruiken;

Erg duur;

Software kan niet op alle vlakken de concurrentie aan met Windows 8;

Bediening niet altijd even soepel.

Wat is de Samsung Galaxy NotePro?

De Galaxy NotePro is de eerste Android-tablet op de markt die een schermgrootte heeft van 12,2-inch. Hij draait op een zwaar aangepaste versie van Android 4.4 KitKat. Samsung heeft een eigen softwarelaag ontwikkeld waarmee je onder andere meerdere apps tegelijk kunt weergeven. Ook de instellingen en notificatiemenu's zijn anders dan op andere Android-tablets.

Met de meegeleverde S Pen kun je op het scherm schrijven en tekeningen maken. Standaard heeft de NotePro 32 GB aan opslaggeheugen, maar hij is ook beschikbaar met 64 GB. Een versie met 4g is in aankomst. De NotePro is beschikbaar in zwart en wit.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4 KitKat;

Android 4.4 KitKat; Beeldscherm: 12,2 inch (31 cm);

12,2 inch (31 cm); Pixeldichtheid: 247 ppi (behoorlijk scherp);

247 ppi (behoorlijk scherp); Gewicht: 753 gram;

753 gram; Afmetingen: 204 x 295,6 x 7,95 mm;

204 x 295,6 x 7,95 mm; Processor: 1,9 GHz quad core en 1,3 GHz quad core;

1,9 GHz quad core en 1,3 GHz quad core; Opslagcapaciteit: 32 GB of 64 GB (uitbreidbaar met sd-kaart);

32 GB of 64 GB (uitbreidbaar met sd-kaart); Netwerk: wifi, 4g optioneel;

wifi, 4g optioneel; Camera: 8 megapixel aan de achterkant en 2 aan de voorkant;

8 megapixel aan de achterkant en 2 aan de voorkant; Overige functionaliteit: usb 3.0, gps/GLONASS, Bluetooth 4.0, bewegingssensor.

