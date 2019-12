Campagne voor veiligheid liquid caps

Liquid caps, ook wel pods genoemd, zijn kussentjes van wateroplosbaar folie, gevuld met vloeibaar wasmiddel. Het wasmiddel in deze caps is geconcentreerder dan gewoon vloeibaar wasmiddel uit een fles. Kleine kinderen zien de zachte kussentjes gevuld met felgekleurde vloeistof graag als speelgoed. Als ze het in hun mond steken, lost het folie al snel op en kan het wasmiddel worden ingeslikt. Als ze erin knijpen, kan het wasmiddel in de ogen terechtkomen. Dit kan ernstige inwendige verwondingen of beschadigingen aan de ogen veroorzaken.

Alleen al in Nederland steeg het aantal meldingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum over ongelukken met liquid caps in een jaar tijd met 88%, van 126 in 2012 naar 237 in 2013. Wereldwijd zijn er duizenden meldingen.

Om ouders bewuster te maken van de risico’s gaat deze week in de Europese Unie en andere landen over de hele wereld, zoals de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Australië en Chili een bewustwordingscampagne van start. Het doel van de campagne is om ouders te wijzen op de risico’s en hoe ze die kunnen beperkten, en hoe ze moeten reageren als een kind toch wasmiddel binnenkrijgt.

Meer informatie is te vinden op de (Engelstalige) campagnewebsite van de Europese organisatie OECD en op Twitter onder #LaundrySafe.