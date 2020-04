Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Metalen spijlenhek met een breedte verstelbaar van 75 tot 80 cm. Door verlengstukken (beschikbaar in 9 cm en 21 cm) bij te kopen kun je het traphekje tot maximaal 101 cm verlengen. Het autoclose systeem werkt niet voldoende, van een kleine afstand viel het hekje zowel onder als boven niet in het slot. Op een grote afstand viel hij onderin niet in het slot. Op de verpakking wordt het hekje duidelijk autoclose genoemd terwijl in de handleiding staat dat het een handmatig systeem is. De fabrikant heeft aangegeven de handleiding aan te passen.