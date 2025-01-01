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Afrader

HauckAutoclose'n Stop

Prijs niet beschikbaar

  • Type hekje:  Spijlenhekje
  • Bevestiging:  Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
  • Geschikt voor breedte:  75-80 cm

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is onveilig. Het autoclose systeem werkt niet voldoende, van een kleine afstand viel het hekje zowel onder als boven niet in het slot. Op een grote afstand viel hij onderin niet in het slot. Op de verpakking wordt het hekje duidelijk autoclose genoemd terwijl in de handleiding staat dat het een handmatig systeem is. De fabrikant heeft aangegeven de handleiding aan te passen. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Metalen spijlenhek met een breedte verstelbaar van 75 tot 80 cm. Door verlengstukken (beschikbaar in 9 cm en 21 cm) bij te kopen kun je het traphekje tot maximaal 101 cm verlengen.

Samenvatting

Type hekje
Spijlenhekje
Bevestiging
Niet-geschroefde muurcups (klembevestiging)
Geschikt voor breedte
75-80 cm
Hoogte van het hekje
76 cm