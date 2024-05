KidsriverFelix II Traphekje Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

LET OP: Dit traphek is zeer onveilig. Het hek faalde in de botstest van 10 kg. Er waren problemen in de botstest van 25 kg. Lees meer over onveilige traphekjes. BESCHRIJVING: Spijlenhekje van hout. Je bevestigt het traphek met schroeven aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Minimale breedte voor dit hekje is 63,5 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 103,5 cm. Voor installatie heb je een boor, een schroevendraaier en een steeksleutel nodig. Een steeksleutel is meegeleverd. Je kunt het hekje met één hand openen. Handig: als het hekje open is, zit het niet in de weg. Het hekje kan in 2 richtingen worden geopend (naar je toe en van je af). Je kunt het hek reinigen met mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Droog het daarna grondig. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: boorgaten van schroefbevestigingen. Het oppervlak van het traphek is gevoelig voor krassen.