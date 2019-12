Traphekjes IKEA en BabyDan zijn verschillend

We hebben het nu met eigen ogen gezien: het slot van het BabyDan Guard Me-traphekje (bovenste foto) is niet hetzelfde als dat van het IKEA Patrull-vouwhekje (onderste foto). Het slot van de Guard Me heeft een sluitpalletje méér. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de BabyDan Guard Me hetzelfde slotprobleem heeft als het IKEA Patrull-traphekje dat vorige week wereldwijd werd teruggeroepen, samen met alle andere IKEA-traphekjes.

Onbetrouwbaar slot

De terugroepactie van IKEA volgde op de constatering dat het slot van alle IKEA-hekjes onbetrouwbaar is: het hekje valt niet altijd goed in het slot als je het met één hand sluit. Veel verontruste consumenten vroegen ons afgelopen week naar een goed alternatief voor de IKEA-hekjes. De BabyDan Guard Me lag als hekje met het hoogste testoordeel in onze test het meest voor de hand. Maar omdat het hekje in uiterlijk als twee druppels water lijkt op het IKEA Patrull vouwhekje, was onduidelijk of de Guard Me dan niet hetzelfde slotprobleem zou hebben.

Verschillend

BabyDan verklaarde desgevraagd weliswaar dat het slot van de Guard Me anders is dan dat van het IKEA Patrull vouwhekje, maar we wilden de sloten ook zelf vergelijken. Nu hebben we zelf kunnen constateren dat de sloten inderdaad verschillend zijn. Hoewel er nu geen reden meer is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het slot van de BabyDan Guard Me raden we toch aan om bij alle traphekjes na het sluiten van het deurtje te controleren of het goed in het slot zit.

Alternatief

Wie op zoek is naar een goed alternatief voor de hekjes van IKEA, adviseren we het volgende: kies een traphekje uit de Vergelijker dat alle veiligheidstests doorstaat, installeer én gebruik het precies volgens de handleiding, en controleer elke keer na het sluiten van het hekje of het goed op slot zit. In de komende test zullen we alle traphekjes, ook die uit de test van 2015, testen op hoe makkelijk is vast te stellen of het hekje goed in het slot zit.

Alle traphekjes met een Testoordeel van een 7,8 of hoger zijn geslaagd voor alle veiligheidstests. Bekijk welke traphekjes dit zijn.