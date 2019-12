Eerste indruk|We zijn op elektronicabeurs CES in Las Vegas voor de nieuwste trends op consumentenelektronicagebied. Zoals vanouds trekken tv’s de meeste aandacht. Wat kunnen we op korte en langere termijn verwachten op het gebied van televisie?

CES 2014: televisie-trends

Veel van de tv's op de CES zijn er puur voor de show. Fabrikanten tonen graag waar ze technisch toe in staat zijn. Het is een spelletje wie de grootste, dunste en scherpste tv heeft (zie het filmpje van onze collega's van Which hieronder). Dit jaar gaat het vooral om ultra-hd of 4K-tv's. Per merk een kort overzicht van de modellen die dit jaar in de winkel zullen komen:

Samsung heeft 2 ultra-hd-tv series: de U7500 en U8500. De U7500 heeft een plat beeldscherm en komt in 4 beeldmaten van 48 inch, 55 inch, 65 inch en 75 inch. Tv's in de U8500 serie hebben een gekromd scherm van 55 inch, 65 inch en 78 inch. Prijzen zijn nog niet bekend.

Sony komt met 3 series van ultra-hd tv's: het topmodel is de X95, die heeft een beeldmaat van 85 inch en led-lampjes op de achterwand van de tv, meestal zitten die in de rand van het scherm. De X9-serie bestaat uit modellen van 55 inch, 65 inch en 79 inch. De 'goedkope' X85-serie komt uit in de maten 49 inch, 55 inch en 65 inch. Vooralsnog zijn de prijzen onbekend, maar vermoedelijk zal het 49 inch model rond de €2000 kosten. Eind juni zijn de tv's te koop.

Sharp komt in de tweede helft van 2014 met ultra-hd tv's van 60 inch en 70 inch.

LG en Philips komen met ultra-hd tv's in verschillende beeldmaten.

Gekromde 5K-tv

Tv's met afwijkende vormen zijn het helemaal dit jaar. Samsung introduceert een lijn met curved ultra-hd tv's. Het topmodel van105 inch heeft een 5K-resolutie: van 5120 x 2160. De beeldverhouding is 21:9, normale tv's hebben 16:9. De resolutie is een stuk groter dan die van normale 4K of ultra-hd tv's: die hebben een resolutie van 3840 x 2160. De kromming in het scherm zorgt volgens Samsung voor 'een intensere beleving dan op een platte tv'. Bij een eerste indruk van de gekromde Samsung KE55S9 oled tv bleek dat het gebogen scherm inderdaad een betere kijkhoek heeft, maar wel vanuit één kijkpositie en precies op de juiste afstand van het scherm. Het gebogen ontwerp is toch meer bedoeld als eyecatcher dan als verbetering van de beeldkwaliteit. Zodra het mogelijk is, zullen we de gekromde tv's uitgebreid testen.

LG heeft een vergelijkbare 105 inch ultra-hd tv, Which? maakte er een filmpje van (zie hiernaast).

Flexibele tv

LG en Samsung hebben allebei een 'flexibele' tv die je kunt buigen met een afstandsbediening. De uiteinden van de tv worden een paar centimeter naar voren gedrukt. Het scherm gaat dan van vlak naar gekromd en ook weer terug. Het zal nog wel even duren voordat deze tv's te koop zullen zijn. Het is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden van schermtechnologie waar deze merken mee bezig zijn.

Bolle en holle schermen

Een opvallende gebogen tv zagen we bij Panasonic. Daar stonden 55 inch curved ultra-hd oled-schermen in zowel een holle als een bolle vorm. Dat laatste is echt een noviteit en hebben we nog niet eerder gezien. Het is onbekend of en wanneer zulke tv's daadwerkelijk in de winkel zullen liggen.

Weinig nieuwe oled-tv's

Op het gebied van oled-tv's zagen we geen grote ontwikkelingen, behalve dan dat ook bij deze beeldscherm-technologie de focus naar ultra-hd lijkt te verschuiven. LG toonde Ultra -hd-oled-tv's van 55 inch, 65 inch en 77 inch. Sony liet geen oled-tv's zien op de CES. Ook Samsung brengt dit jaar geen nieuwe oled-modellen op de markt. Ze zullen waarschijnlijk eerst een stuk goedkoper moeten worden, voordat we echt meer gaan zien van deze veelbelovende tv-technologie.

Ultra-hd video

Prachtig die grote, scherpe schermen, maar wat moet je er op kijken? Op de CES zagen we de eerste stappen op het gebied van ultra-hd of 4K-beeldmateriaal. YouTube is een van de grote partijen die ermee experimenteert . Een demo op de televisies van Sony en LG zag er goed uit, al is het lastig om te zeggen wat de daadwerkelijke beeldkwaliteit is omdat we niet weten wat de kwaliteit van het bronmateriaal is.

Daarnaast kondigde Netflix aan dat ze het tweede seizoen van House of Cards zal uitzenden in ultra hd-kwaliteit. Alle eigen series zijn voortaan in 4K te bekijken. Om in 4K te kunnen kijken, heb je wel een nieuwe ultra-hd-tv nodig, plus een forse internetverbinding.

Sony introduceerde een 'betaalbare' 4K-camcorder voor 2000. Wanneer deze camcorder in de winkels zal liggen, is nog niet bekend. Met deze FDR-AX100 kun je zelf filmen in de resolutie van 3840 bij 2160 pixels met een frequentie van 30Hz. Dat betekent dat de camcorder maximaal 30 'plaatjes' per seconde kan filmen.

Android op Philips tv's

Philips laat op de CES geen nieuwe modellen zien - ze hebben geen stand op de beurs - maar TPVision (de fabrikant achter Philips tv's) is er wel. Belangrijkste nieuws: Philips gaat Android gebruiken als platform voor zijn internet op tv-diensten. Android heeft veel meer mogelijkheden en apps dan Net tv, dat de afgelopen jaren te vinden was op smart-tv's van Philips. Veel apps uit Net tv worden overigens overgeheveld naar de Android-omgeving. In Google Play op de Philips tv's zullen overigens alleen apps op tv-formaat te downloaden zijn, niet alle apps voor tablets en smartphones. Philips wil ook games aanbieden.

Om de tv's vlot te laten werken, krijgen ze snelle dualcore en quadcore processoren. Tijdens de demo van het nieuwe Smart-tv-menu lijkt de nieuwe Android-versie veel sneller dan het oude Net tv.

LG en WebOS

Ook LG blaast zijn smart-tv-menu nieuw leven in. Daarvoor gebruikt ze het voormalige mobiele besturingssysteem WebOS. Er is veel veranderd, zoals goed te zien is in het filmpje van Which? hiernaast.