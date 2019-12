Jarenlange daling energiegebruik televisies stagneert

Nieuws|Het was een trend die al sinds 2008 doorzette: lcd-televisies gebruikten jaar op jaar steeds minder energie. Mede gevoed door ontwikkelingen zoals het gebruik van led-lampjes voor de achtergrondverlichting van lcd-tv's. Zo daalde het energiegebruik van 81 cm (32 inch) lcd-tv's in de afgelopen 6 jaar van gemiddeld 120 naar 50 watt. Hetzelfde beeld was te zien in andere beeldmaten, zoals tv's van de 99 tot 107 cm (39-42 inch). Een enorme winst voor milieu en portemonnee!

Einde tijdperk?

Maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. De tv's die in 2013 op de markt zijn gekomen, zijn niet nóg zuiniger dan hun voorgangers. Het gebruik is vergelijkbaar met dat van televisies uit 2012. Dat zien we bij zowel grote als kleine lcd-televisies. Logischerwijs geldt wel: hoe kleiner de tv, hoe zuiniger. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkeling van het gemiddelde energiegebruik van lcd-tv's in de 2 populairste beeldmaten: 81 cm (32 inch) en 99-107 cm (39-42 inch).

Maakt hd-ready of full-hd uit?

Waar dit bij lcd-tv's geen verschil maakt, gebruiken full-hd-plasma's flink meer energie dan hun hd-ready broertjes. Logisch, want bij plasma geven de pixels zelf licht, in tegenstelling tot lcd waar een aparte achtergrondverlichting voor nodig is. En omdat full-hd meer pixels heeft dan hd-ready, moet een full-hd plasma dus meer licht genereren wat meer energie kost.

Bij de hd-ready-plasma's van 109 cm (42 inch) daalde het gemiddelde energiegebruik in 2013 wel lichtjes: van 140 naar 120 watt. Maar voor full-hd-plasma's zagen we vrijwel geen verandering. Al met al gebruiken plasmatelevisies nog steeds ongeveer 2 keer zoveel energie als de led-varianten van dezelfde maat. Op jaarbasis scheelt dit enkele tientjes.

Zuinig in stand-by

In stand-by zijn televisies al jaren heel zuinig: bij vrijwel alle tv's, ook van een paar jaar oud, ligt het gebruik ruim onder de 0,5 watt. Als je de tv dag en nacht op stand-by laat staan, kost dit je minder dan een euro per jaar. Dat zal misschien de reden zijn dat veel televisies geen aan-uitschakelaar hebben. En als zo'n knop er wel op zit, maakt dat gek genoeg vrijwel niets uit voor het energiegebruik! Dat is gewoon vergelijkbaar met het verbruik in standby en dus niet helemaal nul watt. Dat laatste kan alleen als de stekker er helemaal uit gaat.

