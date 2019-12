Eerste tv's van 2011 getest

Er zijn twee Samsung televisies getest in de beeldmaten 102 cm (40 inch) en 117 cm (46 inch). De Samsung UE40D8000 en de Samsung UE46D8000 zijn LCD-LED televisies met veel extra’s, zoals 3D.

Om ‘gewone televisie’ te bekijken hebben de tv’s naast een analoge tuner, ingebouwde digitale tuners voor Digitenne (DVB-T), digitale kabeltelevisie (DVB-C) en digitale satelliettelevisie (DVB-S).

De Samsungs komen goed uit de kijktest, al reflecteert het scherm behoorlijk bij deze tv’s. De prijs van de toestellen ligt rond de €2000.

Met de Sony KDL-40EX720 kun je live tv pauzeren of opnemen als je kijkt via een van de ingebouwde digitale tuners. Hiervoor moet je wel zelf een losse harde schijf aansluiten op de tv.

Erg zuinig

De Panasonic TX-L32E30E is de energiezuinigste 81 cm televisie die tot nu is getest. Het energieverbruik is slechts 45 watt als hij aan staat.