Films afrekenen op je televisie

Nieuws|Vanaf nu kun je direct betalen voor films en series op een Philips Smart tv. Wilde je voorheen online een film wilde huren op je Philips Smart tv, moest je eerst via je computer inloggen op de website van de aanbieder om af te rekenen. Met de nieuwe dienst van het bedrijf TP Vision kun je met een viercijferige pincode direct op je Philips televisie zelf betalen.

SmartTV Payment is vooralsnog alleen beschikbaar voor films en series van Videoland on Demand maar zal later ook te gebruiken zijn voor Viewster. Hiermee kun je naast betaalde ook gratis films kijken.

Betalen kan nu alleen nog met een creditcard, maar volgens TP Vision kun je straks ook afrekenen met iDEAL en prepaid. Wanneer precies is niet duidelijk: het bedrijf noemt geen datum. De 2 diensten zijn nu alleen beschikbaar op de Philips 6000, 7000, 8000 en 9000 series smart televisies uit 2012 maar komen later ook uit op oudere toestellen via een firmware-update (check de website van Philips).

Recommendations

Om je keuze voor een film te vergemakkelijken, heeft TP Vision een tweede dienst bedacht voor Philips Smart tv's: Recommendations. Deze dienst stemt het Videoland-filmaanbod af op je zap- en kijkgedrag om je gericht films aan te bieden. Dit betekent dat je televisie cookies opslaat die bij jouw tv-profiel horen. Als je dit niet prettig vindt, kun je het ook uitzetten.

Om films te kunnen huren, heb je internet op je tv nodig. Lees meer over internet op tv.