Geen Netflix in ultra hd op je ultra hd-tv

Uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat niet alle ultra hd-tv’s van 2014 Netflix in ultra hd (4K) ondersteunen. Het verschilt per fabrikant of je Netflix in de hoogste 4K-resolutie kunt bekijken. Bij LG, Sony en Samsung kan dit altijd, maar bij Panasonic en Philips niet.

Panasonic

Op het goedkoopste 4K-model van Panasonic, de AX630E, heb je geen Netflix in ultra hd. Alleen bij de (duurdere) lijnen AX900, AX800 is dit het geval. Panasonic geeft aan voorlopig geen plannen te hebben om de AX630E toch geschikt te maken voor ultra hd via Netflix.

Philips

De ultra hd-tv’s van Philips hebben geen Netflix in 4K. De fabrikant heeft wel een oplossing in de vorm van een mediaspeler die je moet aansluiten op de tv. Bij de topmodellen 8800, 8900, 9109, 9809 krijg je deze UHD880 gratis. Heb je een lagere serie dan betaal je maar liefst €250.

Tv’s uit 2013

Geen van de ultra hd-tv’s uit 2013 zijn geschikt voor ultra hd via Netflix, omdat Netflix dit nog niet aanbood. Het is mogelijk om een 2013-tv te upgraden met een losse mediaspeler. Hier hangt wel een flink prijskaartje aan: de SEK-2500U van Samsung en de FMP-X5 van Sony kosten beide €400.

Netflix in ultra hd?

Op elke nieuwe ultra hd-tv staat een app van streaming videodienst Netflix. Bij veel nieuwe ultra hd-tv’s kun je de serie Breaking Bad en seizoen 2 van House of Cards in 4K bekijken. Daarvoor moet je een apart abonnement afsluiten (€12 per maand). Ook moet de tv de HEVC-codec ondersteunen. Deze codec is de opvolger van MPEG4 en wordt wel gezien als de standaard voor 4K video. Netflix biedt als een van de weinige diensten video in ultra hd-kwaliteit. Ontbreekt de HEVC-codec, dan kunnen de series wel in full hd gekeken worden, maar wordt de scherpte van het ultra hd-scherm niet benut, wat natuurlijk erg zonde is. In onze productvergelijker televisies geven we aan welke modellen Netflix in ultra hd ondersteunen.

