Inbranden oled-tv

Oled-tv’s hebben vaak een prima beeldkwaliteit. Maar er zijn ook zorgen over het inbranden van statische beelden, zoals zenderlogo’s, in het scherm. We namen de proef op de som en onderwierpen een aantal oled-tv's aan een test.

Zoals er vroeger zorgen waren over het inbranden van het scherm bij plasma-tv’s, speelt dit nu bij oled-tv’s. Dit heet ook wel beeldretentie. Het scherm ‘onthoudt’ dan een statisch plaatje, wat vervolgens doorschijnt in andere beelden. Pas wanneer de beeldretentie permanent is, spreken we van inbranden.

Om te kijken of beeldretentie inderdaad optreedt en in welke mate, hebben we 4 oled-tv’s aan een test onderworpen. De LG OLED55B7V, LG OLED55C7V, Sony KD-55A1 en Panasonic TX-55EXW954.

Kleine kans op problemen

We zagen dat beeldretentie inderdaad in enige mate voor komt. Alleen waren de effecten tijdelijk en terug te draaien. Onze verwachting is dan ook dat bij 'normale' en regelmatige afwisseling van zenders en beelden, weinig tot geen grote problemen met beeldretentie optreden. De kans is dus klein dat je er iets van gaat merken. Al kunnen we het ook niet helemaal uitsluiten.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke tv's goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste televisie

Testopzet

In een eerste opzet hebben we 24 uur achtereen een blu-rayspeler laten draaien op de oled-tv’s. Hierbij was steeds een vast blok boven in beeld te zien. Na deze periode was bij alle tv's beeldretentie te zien als we een egaal donkergrijs beeld op het scherm toonden.

Aangezien dit geen gebruikelijke situatie is, hebben we de test nog een keer gedaan met 'normale' televisiebeelden. Daarbij hebben we maximaal 21 uur achtereen een tv-zender met een logo op een vaste plek getoond en op gezette tijden gecheckt of beeldretentie al voorkwam.

Pas na 5 uur zagen we op 1 tv het logo heel lichtjes doorschijnen. En na 21 uur vertoonden alle tv’s wel iets van beeldretentie, maar niet zo sterk als in de test met de blu-rayspeler.

Wanneer treedt beeldretentie op

Nu wijkt ook deze laatste test af van normaal gebruik omdat niet van zender werd gewisseld. Het logo werd weliswaar niet getoond tijdens reclames, maar een deel van de test was 's nachts en dan is er vrijwel geen reclame te zien.

Daarom kunnen we niet precies zeggen hoe lang het duurt voordat beeldretentie optreedt. Dit varieert met de specifieke beelden die op het scherm getoond worden, hoe lang ze getoond worden en het kan variëren per type oled-tv.

Beeldretentie verwijderen

Vervolgens hebben we geprobeerd om de beeldretentie weg te krijgen. Na 10 minuten in standby, bleek bij 3 tv’s de retentie weg te zijn. Bij de Sony KD-55A1 was het nog wel zichtbaar. Deze tv beschikt echter over een speciale Panel Refresh-functie. Nadat we deze functie hadden gebruikt, was de retentie verdwenen.

Houd er rekening mee dat deze functie ongeveer een uur in beslag neemt en dat niet echt duidelijk is wanneer het proces klaar is. De andere merken oled-tv’s hebben dezelfde functie en deze neemt evenveel tijd in beslag.

Langdurig gebruik

We hebben niet gekeken naar beeldretentie op de lange termijn. Dat wil zeggen, in welke mate beeldretentie voorkomt na vele dagen en weken tv-kijken. Bij het Canadese rtings.com zijn ze bezig met een langdurig onderzoek naar inbranden bij oled-tv’s.

De resultaten tot nu toe laten zien dat beeldretentie kan opbouwen over een langere periode. Maar lang niet bij alle soorten beelden. Het lijkt vooral bij zeer heldere (witte) statische delen van het beeld te ontstaan. Daarbij merken de onderzoekers op, dat het lang niet altijd makkelijk zichtbaar is. Je moet echt weten waar je naar kijkt.

Ook deze testmethode betreft een vrij extreme situatie. Op elk van de 6 oled-tv’s worden steeds dezelfde zenders en beelden getoond. Zoals 20 uur CNN of American football per dag. Dit is niet helemaal vergelijkbaar met normaal dagelijks gebruik.

Lees ook: