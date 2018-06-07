Inbranden oled-tv

Wat is beeldretentie of inbranden?

Vroeger waren er zorgen over het inbranden van het scherm bij plasma-tv’s. Dat speelt nu bij oled-tv’s. Dit heet ook wel beeldretentie. Het scherm ‘onthoudt’ dan een stilstaand beeld. Dat blijft dan een beetje zichtbaar bij andere beelden. Pas als de beeldretentie blijft, spreken we van inbranden. Beeldretentie komt niet voor bij tv's met een lcd-scherm, zoals led-tv's en qled-tv's.

Om te kijken of beeldretentie inderdaad optreedt en in welke mate, hebben we in 2017 verschillende oled-tv’s getest. Dat waren de OLED55B7V en OLED55C7V van LG, een Sony KD-55A1 en een Panasonic TX-55EXW954.

Kleine kans op inbranden

Na een wat extreme test van een dag zagen we dat beeldretentie inderdaad in enige mate voorkomt. Alleen waren de effecten tijdelijk en terug te draaien. Onze verwachting is dat er bij 'normaal' en regelmatig zappen of wisselen van beeld weinig tot geen grote problemen met beeldretentie ontstaan. De kans is dus klein dat je er iets van gaat merken. Al kunnen we het ook niet helemaal uitsluiten.

Testopzet

In een eerste opzet hebben we 24 uur achtereen een blu-rayspeler laten draaien op de oled-tv’s. Hierbij was steeds een vast blok boven in beeld te zien. Na deze periode was bij alle tv's beeldretentie te zien als we een egaal donkergrijs beeld op het scherm toonden.

Aangezien dit geen gebruikelijke situatie is, hebben we de test nog een keer gedaan met 'normale' televisiebeelden. Daarbij hebben we maximaal 21 uur achtereen een tv-zender met een logo op een vaste plek getoond en op gezette tijden gecheckt of beeldretentie al voorkwam.

Pas na 5 uur zagen we op 1 tv het logo heel lichtjes doorschijnen. En na 21 uur vertoonden alle tv’s wel iets van beeldretentie, maar niet zo sterk als in de test met de blu-rayspeler.

Wanneer treedt beeldretentie of inbranden op

Nu wijkt ook deze laatste test af van normaal gebruik omdat niet van zender werd gewisseld. Het logo werd weliswaar niet getoond tijdens reclames. Maar een deel van de test was 's nachts en dan is er vrijwel geen reclame te zien.

Daarom kunnen we niet precies zeggen hoe lang het duurt voordat beeldretentie optreedt. Dit varieert met de specifieke beelden die op het scherm getoond worden. Ook hoelang ze getoond worden en het verschilt per type oled-tv.

Beeldretentie verwijderen

Vervolgens hebben we geprobeerd om de beeldretentie weg te krijgen. Na 10 minuten in standby, bleek bij 3 tv’s de retentie weg te zijn. Bij de Sony KD-55A1 was het nog wel zichtbaar. Deze tv beschikt echter over een speciale Panel Refresh-functie. Nadat we deze functie hadden gebruikt, was de retentie verdwenen.

Houd er rekening mee dat deze functie ongeveer een uur in beslag neemt en dat niet echt duidelijk is wanneer het proces klaar is. De andere merken oled-tv’s hebben dezelfde functie en deze neemt evenveel tijd in beslag.

Inbranden bij langdurig gebruik

We hebben niet gekeken naar beeldretentie (inbranden) op de langere termijn. Dat wil zeggen, in welke mate beeldretentie voorkomt na vele dagen en weken tv-kijken. De Canadese website Rtings.com heeft wel zo'n langdurig onderzoek naar inbranden bij oled-tv’s gedaan.

Daarbij stond elk van de 6 gebruikte oled-tv's 20 uur per dag aan. Dit gebeurde in een cyclus van 5 uur aan en 1 uur in standby. En op elke tv werd steeds dezelfde zender getoond, zoals CNN of American football. Deze tv's hebben vervolgens dagen en maanden dit patroon herhaald, tot wel meer dan 9000 branduren per tv. Dit simuleert een vrij extreme kijksituatie.

Uit het onderzoek blijkt dat beeldretentie zich inderdaad kan opbouwen bij gebruik over een langere periode. Maar lang niet bij alle soorten beelden. Het lijkt vooral bij zeer heldere (witte) statische delen van het beeld te ontstaan. Daarbij merken de onderzoekers op, dat het lang niet altijd makkelijk zichtbaar is. Je moet echt weten waar je naar kijkt.

De eindconclusie: onderzoekers verwachten vrijwel geen inbrand-problemen als je gevarieerde beelden bekijkt. Dat wil zeggen zonder veel statische elementen in het beeld. Dat komt overeen met onze verwachting.