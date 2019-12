Nieuwe Apple TV gelanceerd

De geruchten gingen al langer en gisteravond was hij er dan eindelijk: een nieuwe Apple TV. De vorige Apple TV stamde alweer uit 2012 en Apple vond het inmiddels tijd voor vernieuwing. Aan de buitenkant is er niet zoveel veranderd, maar wel qua mogelijkheden.

Nieuwe afstandsbediening

Apple TV heeft een vernieuwde afstandsbediening met touchpad. Ook heeft hij een microfoon waardoor je de Apple TV met je stem kunt bedienen. Daarvoor gebruikt het Siri spraakherkenningssoftware, bekend van iOS. Met een gesproken zoekopdracht doorzoekt Siri niet alleen het aanbod van iTunes, maar ook van Netflix en HBO. Je kunt zoeken op naam, acteur, vooruitspoelen, stoppen etc.

De afstandsbediening werkt met Bluetooth dus je hoeft hem niet direct te richten op de Apple tv. De afstandsbediening is oplaadbaar en je kunt het geluid van de tv er ook mee regelen.

Eigen appstore

Apple TV draait op een speciale versie van iOS: tvOS. Ontwikkelaars kunnen hiervoor apps gaan ontwikkelen. De Apple TV krijgt een eigen appstore, met daarin verschillende categoriën apps. Naast tv en video apps gaat het om apps zoals Airbnb en Gilt. Het idee is dat je met de familie op de bank bijvoorbeeld een vakantiewoning kunt boeken of kleding kunt kopen voor een bruiloft.

Game platform

De Apple TV moet een volwaardig game platform worden. Daarvoor heeft het een krachtige A8-processor die het mogelijk maakt om grafisch wat zwaardere spellen te kunnen draaien. De vernieuwde afstandsbediening heeft bewegingssensoren en dient ook als een controller. Bij sommige spellen werkt die zoals bij de Nintendo Wii. Het is ook mogelijk om iPhones en iPod Touches te gebruiken als controller.

Casual gamers

De Apple TV wordt geen concurrent van de Xbox One of de Playstation 4. Die consoles zijn veel krachtiger en bestemd voor fanatieke gamers die graag titels als Call of Duty of Battlefield spelen. Apple richt zich op de zogenoemde casual gamers: mensen die zo nu en dan gamen op een tablet en smartphone en daarbij niet per se de ultieme grafische kwaliteit willen. Voorbeelden in de presentatie waren Crossy Roads en Beat Sports.

Geen ultra hd

Apple noemde het niet in de presentatie, maar het lijkt er op dat de nieuwe Apple TV geen ultra-hd-video ondersteunt. Een opvallende stap aangezien veel nieuwe tv’s geschikt zijn voor 4K-resolutie. Ook komt er mondjesmaat meer video beschikbaar: zo breidt Netflix gestaag zijn ultra-hd-aanbod uit. Daarnaast kun je met de nieuwe iPhone 6S en 6S plus filmen in 4K. Die filmpjes zijn dus niet in de hoogste kwaliteit af te spelen via de nieuwe Apple TV.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Apple TV is er in 2 uitvoeringen: 32 GB en 64 GB. Ze zijn eind oktober verkrijgbaar, Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. De eerste variant zal in de Verenigde Staten €150 kosten, de tweede €200. Zodra de nieuwe Apple TV beschikbaar is, zullen we hem uitgebreid reviewen.

