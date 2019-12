Teletekst populairste extra functie op televisies

De Consumentenbond deed onderzoek naar het gebruik van extra functies van televisies. Uit een enquête onder 1085 consumenten, die sinds 2006 een nieuwe televisie hebben gekocht, blijkt dat nieuwe functies, zoals 3D en internet-tv, nog lang niet zoveel gebruikt worden als bijvoorbeeld het oude vertrouwde Teletekst.

In de enquête is de ondervraagden gevraagd of hun meest gebruikte televisie over extra functies beschikt. Daarnaast is gevraagd hoe vaak ze deze gebruiken.

Teletekst populair

Teletekst blijkt onverminderd populair: 55% van de ondervraagden geeft aan het dagelijks of meerdere keren per week te gebruiken. Teletekst wordt het meest gebruikt voor nieuws en in mindere mate voor het weerbericht en de tv-gids. Het sportnieuws is ook erg populair, vooral de voetbaluitslagen.





3D-tv geen topper

Een nieuwe functie als 3D-tv is beduidend minder 'populair'. Nog maar weinig mensen hebben een 3D-televisie: slechts 38 van de 1085 ondervraagden denken zo'n televisie te hebben. Opvallend daarbij is dat 21 mensen aangeven deze 3D-functie vrijwel nooit te gebruiken.

Vermoedelijke redenen zijn het gebrek aan 3D-beeldmateriaal en dure extra randapparatuur (bijvoorbeeld 3D-brillen).

Opvallend is ook dat 125 respondenten niet weten of hun televisie geschikt is voor 3D.

Internet op tv? Nee.

Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat hun televisie internettoegang heeft. Van deze 267 mensen gebruiken er 100 deze functie nooit. Maar 50 ondervraagden bekijken dagelijks of meerdere keren per week internetinformatie via hun televisie.

Internet tv wordt het meest gebruikt om films en video's te bekijken. Bijvoorbeeld YouTube en films huren via Videoland en MovieMax.

Andere veelgenoemde diensten zijn Uitzending gemist en RTL gemist.

Foto’s bekijken op tv

Bijna 80% van de ondervraagden geeft aan dat het mogelijk is om foto's te bekijken op hun tv (via usb). Meer dan de helft bekijkt een paar keer per jaar foto's op hun televisie. Bijvoorbeeld om de vakantiefoto's te laten zien aan familie.

Ingebouwde digitale tuner

Een andere, beter gebruikte, 'nieuwe' functie van een tv is de ingebouwde digitale tuner voor de kabel of ether. Bij bijna alle nieuwe televisies kun je met een CAM-module en smartcard van de provider televisie kijken via deze ingebouwde tuner. Je hebt dan geen aparte decoder meer nodig. Van de 874 ondervraagden met een digitale televisie abonnement zegt 17% gebruik te maken van de ingebouwde tuner.

EPG populair

Van de 148 ondervraagden met CAM-module, zegt 91% dat hun televisie een elektronische programma-gids (EPG) heeft. Opvallend is dat 50% van de ondervraagden met een tv met EPG hier ook gebruik van maakt. En 25% gebruikt het meerdere keren per week. De EPG wordt blijkbaar gezien als een gebruiksvriendelijke manier om een overzicht te krijgen van aankomende televisieprogramma's.

Overigens: als je televisie kijkt via een decoder kun je gebruik maken van de EPG van de decoder.

De vragen in de online enquête hadden expliciet betrekking op de primaire televisie in huis. Dat is de televisie waarop het meest gekeken wordt door de respondent en de gezinsleden of huisgenoten van deze respondent.

Wie zijn er ondervraagd?

De groep van 1085 respondenten bestaat uit mensen die in 2006 of daarna een nieuwe televisie hebben aangeschaft. Hieronder een grafiek met betrekking toto het jaar van aanschaf van de primaire televisie in huis. De percentages zijn gebaseerd op 1085 respondenten.

De leeftijd van de respondenten lag tussen de 19 en 87 jaar, met een gemiddelde van 48,2 jaar.