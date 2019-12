oude-tv-vervangen-loont

Nieuws|Heb je een lcd- of plasma-tv van 5 jaar of ouder? Door een nieuwe lcd-led-televisie te kopen, kun je besparen op de jaarlijkse energiekosten, zelfs als je een grotere koopt.

Dat wordt duidelijk als we de gemiddelde jaarlijkse energiekosten van televisies getest van 2007 tot en met 2014 op een rij zetten, gerekend met de huidige energieprijzen.

Terwijl je bij een 42 inch lcd-tv uit 2007 iets meer dan €65 per jaar kwijt bent, hoef je met een even grote moderne lcd-led-tv uit 2014 nog maar €20 per jaar te betalen.

Bespaarklapper

Hetzelfde patroon zien we voor kleinere tv’s van 32 inch, waarbij een 2014 lcd-led-tv zo’n €30 per jaar minder verbruikt dan een 32 inch exemplaar uit 2007. Vervang je een 42 inch plasma-scherm uit 2007 (gemiddeld €105 per jaar!) door een nieuwe 42 inch lcd-led-televisie, dan maak je dus helemaal een bespaarklapper.

De besparingen zijn berekend op basis van 1 jaar lang 4 uur per dag televisie kijken en een stand-by-tijd van 20 uur per dag.

Lees meer over het energieverbruik van televisies.