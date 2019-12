Panasonic stopt met plasma-tv’s: en nu?

Nieuws|Panasonic stopt met de verkoop van plasma-tv's. Dat is belangrijk nieuws, want Panasonic is plasma-marktleider in Nederland. Op termijn lijkt plasma zelfs helemaal te verdwijnen.

Panasonic stopt in december 2013 al met de productie van plasma-tv's. In maart 2014 sluiten de Japanse fabrieken volledig. Ook de verkoop van plasma-tv's stopt dan. Drastische veranderingen in de televisiemarkt zijn volgens Panasonic de oorzaak. Panasonic blijft wel tv's maken, maar richt zich op andere technieken voor het beeldscherm, zoals lcd en oled.

LG en Samsung produceren wel

LG verwacht dat plasma-tv's op termijn volledig gaan verdwijnen, maar kondigt nog wél nieuwe tv-modellen aan. Dat zal gebeuren op de Consumer Electronics Show (CES) van 7 tot en met 10 januari 2014. Ook Samsung laat na vragen van de Consumentenbond weten dat er in de komende weken meer duidelijk zal worden.

Wij waren op de CES en schreven een uitgebreid artikel over de televisie-trends.

Plasma-verkopen dalen gestaag

Acht jaar geleden schreven we over onze eerste plasma-test: 'Plasma werd kortgeleden nog als een doodgeboren kindje bestempeld, maar handhaaft zich beter dan verwacht.' Toen al roemden we de goede kijkhoek en de goede weergave van zwartwaarden van plasma tv's. Het gevaar van het inbranden van beeld in een plasmascherm werd vrij snel verholpen, maar uit onze televisietest blijkt dat ook moderne plasma's nog last hebben van reflecties en dat witte beelden al snel wat grijzig ogen. Het zijn mogelijk redenen waarom de verkoop van plasma televisies de afgelopen jaren flink is gedaald. De verkoop is maar een fractie van die van lcd(-led)-tv's.

Lcd- en lcd-led zijn veruit het populairst onder consumenten. Ter vergelijk, in het eerste (Q1) en tweede kwartaal (Q2) van 2013 werden er 558-duizend lcd tv's verkocht. De populariteit is deels te verklaren door de verkrijgbaarheid van kleiner beeldmaten ten opzichte van plasma. Ook is lcd een stuk energiezuiniger. Plasma-tv's verbruiken 2-3x meer energie dan lcd-led-tv's, zo blijkt uit onze test.

Oled-tv's in de winkel

Plasma-tv's dreigen op langere termijn te verdwijnen uit het winkelbeeld. Dan zullen lcd-tv's en de nieuwe oled-tv's overblijven. Dit jaar hebben Samsung en LG voor het eerst oled-tv's in de winkel verschenen met een grootte van 55". Bij oled is de kijkhoek verbeterd en wordt zwart beter weergegeven. Daarmee combineert het de pluspunten van plasma-tv's met de voordelen van led.

Oled-tv's kosten momenteel enkele duizenden euro's. De verwachting is wel dat meer-en-meer oled-tv's op de markt zullen komen. Ook verwachten we dat de prijzen met verloop van tijd dalen.

Testresultaten bekijken?

Om je te helpen bij de aankoop van een nieuwe televisie, testen we nog veel meer aspecten van tv's. Kijk in onze televisievergelijker en lees onze kooptips en achtergrondinformatie.