Thuisbioscoop met Pathé app

Pathé Thuis is een video-on-demand dienst om films online te bekijken op een smartphone, tablet of computer. Pathe wil films aanbieden vier maanden nadat ze in de bioscoop zijn vertoond.

Momenteel zijn er zo’n 85 titels verkrijgbaar: het gaat om recente en oudere films in verschillende genres, zowel SD als HD. Een film huren in SD (dvd-kwaliteit) kost €5, voor HD-kwaliteit betaal je €6. Eenmaal betaald heb je 48 uur om de film te bekijken.

Met Samsung Smart TV kun je de Pathé films huren en bekijken via een speciale app. Volgend jaar zal dat ook op andere merken tv’s mogelijk zijn.

Internet-tv’s

Uit de televisie test van de Consumentenbond blijkt dat tv’s steeds vaker direct toegang bieden tot internetdiensten. Internet op tv zonder dat je de computer aan hoeft te zetten. Het aanbod verschilt per merk, meestal zijn er apps voor sociale media, Uitzending gemist diensten en video-on-demand.