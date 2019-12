Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony KDL-32WD750 is een Full HD lcd-led televisie met een beeldschermdiagonaal van 81 cm (32 inch). Het is een Smart TV waarbij diverse apps al meteen op de tv zitten. Je verbindt de tv met internet via wi-fi of een kabel. Met deze tv kun je ook zonder losse decoder televisie kijken bij Digitenne en kabel-tv providers. Je hebt dan nog wel een CI+ module voor in de tv nodig. Er zitten 2 HDMI-aansluitingen en 2 usb-poorten op. Kijk je zonder losse decoder? Dan kun je met de tv ook rechtstreeks programma's opnemen op een (zelf aan te schaffen) losse harde schijf die je aansluit via usb.