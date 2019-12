Televisies worden steeds zuiniger

Voor een 81 cm (32") lcd-televisie is het gemiddelde energiegebruik teruggelopen van 127 watt in 2008, via 101 watt in 2009, naar 82 watt in 2010. Deze afname is grotendeels te danken aan zuinige led's voor achtergrondverlichting in lcd-televisies. De Consumentenbond meet van elke geteste televisie het energieverbruik.

Nieuw energielabel

De techniek loopt hiermee voor op de wetgeving. Vanaf 30 november 2011 is Nederland een energielabel rijker. Op elke nieuwe tv staat de energieklasse, het energiegebruik in de aan-stand en het totale jaarverbruik. Het tv-label lijkt op dat van koelkasten en wasmachines. Van sommige fabrikanten is het label nu al in de winkels te zien. Met nieuwe regels, waaronder dit verplichte energielabel, wil de EU het energiegebruik beperken. Volgens de EU kan er in 2020 maar liefst 43 terawatt-uur (TWh) aan energie bespaard worden bij televisies. Dat is gelijk aan het jaarlijks energiegebruik van ongeveer 12,2 miljoen huishoudens bijna het dubbele van het aantal huishoudens in Nederland!