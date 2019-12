Tv's Samsung alleen zuinig met slechter beeld

Nieuws|In verschillende media (o.a. NU.nl, The Guardian) werd de afgelopen weken gemeld dat Samsung à la Volkswagen vals zou spelen bij het bepalen van het energielabel. De tv zou het standaard testbeeld herkennen en in een energiezuinige modus schieten. Maar onze test levert hiervoor geen bewijs.

We hebben het energiegebruik gemeten met 3 verschillende beelden:

met de standaard testbeelden voor het energielabel;

met diezelfde testbeelden opgeknipt en in een andere volgorde afgespeeld met ander geluid;

met onze eigen testbeelden uit de kijktest.

Daarbij maten we heel weinig verschil in energiegebruik. De inhoud van het beeld heeft dus geen invloed op het energiegebruik.

Bewegingsbelichting

Toch zit er een addertje onder het gras: het energielabel wordt namelijk gebaseerd op de standaardinstellingen van een tv. Samsung heeft daarin de functie 'bewegingsbelichting' aan staan. Zodra je ook maar iets wijzigt aan de beeldinstellingen schakelt deze uit. Samsung meldt zelf dat de functie bedoeld is om het energiegebruik te verminderen. Zie ook het fragment hieronder uit een Samsung handleiding.

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.

Energiegebruik schiet flink omhoog

Zodra we de 'bewegingsbelichting' uitzetten, schiet het energiegebruik flink omhoog. Waar een Samsung tv met standaardinstellingen gemiddeld 67 watt gebruikt, is dat met aangepaste beeldinstellingen 92 watt: ruim 37% meer. De tv's van Samsung gebruiken daarmee ook een stuk meer energie dan die van andere merken, zoals je kunt zien in de tabel hieronder.

Betere beeldkwaliteit

Het uitzetten van de 'bewegingsbelichting' zorgt ervoor dat de beeldkwaliteit verbetert. Voor de beeldkwaliteit zonder aanpassingen - zo uit de doos - krijgen Samsung tv's gemiddeld een 6,2. Als je de beeldinstellingen zelf optimaliseert, krijg je een veel mooier beeld: met deze betere instellingen krijgt een Samsung tv gemiddeld een 7,5. En dat is gemiddeld het hoogste oordeel voor beeldkwaliteit van de merken in onze test.

Op het randje

Wat ons betreft is deze praktijk op het randje, want voor een consument is het of het één of het ander: óf een zuinige tv met mindere beeldkwaliteit, óf juist een goede beeldkwaliteit met een hoger energiegebruik. Samsung - en ook Philips in mindere mate - stelt consumenten voor een keuze die ze niet zouden hoeven maken.