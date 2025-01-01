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Kopen met korting

Houd je ook van korting? En koop je graag een goed product? Als lid krijg je korting op producten die wij testen. Zo haal je nog meer uit je lidmaatschap.

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Hoe werkt het? Simpel, in 3 stappen!

We geven alle fabrikanten de mogelijkheid om korting te geven op producten die wij hebben getest. Deze korting is alleen voor onze leden. Wij ontvangen geen commissie over deze aankopen.

  • Stap 1: ga naar de Vergelijker

    Ga op onze website of in onze app naar de Vergelijker van één van onderstaande productcategorieën en log in met je account. Je moet toegang hebben tot onze testinformatie om de ledendeals te kunnen zien.

  • Stap 2: zoek het paarse label

    Ledendeals herken je in onze Vergelijker aan het paarse label. Met een kortingscode krijg je korting op de website van de fabrikant. In de pop-up lees je hoe lang de kortingscode geldig is en hoe je hem kunt verzilveren.

  • Stap 3: koop het product

    Vul de kortingscode die je van ons krijgt in op de site van de fabrikant. De fabrikant levert het product.

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We blijven onafhankelijk

Eén van de belangrijkste waarden van de Consumentenbond is onze onafhankelijkheid. We zijn en blijven onafhankelijk. Zo doen we dat:

  • We kiezen geen partij

    We benaderen alle fabrikanten binnen een bepaalde productgroep om mee te doen. We gaan dus geen exclusieve samenwerking aan met fabrikanten. Hoe meer fabrikanten mee doen, hoe beter het is voor jou als lid.

  • Geen commissie

    We ontvangen geen commissie over deze aankopen. Alle korting die de fabrikant geeft, gaat naar onze leden. We verdienen dus niks aan een verkoop.

  • Korting op alle producten

    Je kunt korting krijgen op geteste producten, niet alleen op producten die als beste zijn getest. We proberen zo het aanbod zo breed mogelijk te houden.

Veelgestelde vragen

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Met het Kies & Koop en Volledig & Vertrouwd lidmaatschap krijg je korting op producten die wij testen én toegang tot meer dan 2000 testresultaten. Zo zie je direct welke producten goed zijn maar óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk.

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Onafhankelijk en sterk

Samen met onze leden bepalen we wat we belangrijk vinden om te testen, te onderzoeken en te adviseren. Dus zonder invloed van bedrijven of de overheid. Zo krijg jij altijd eerlijke informatie. Al jarenlang.