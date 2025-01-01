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Ga op onze website of in onze app naar de Vergelijker van één van onderstaande productcategorieën en log in met je account. Je moet toegang hebben tot onze testinformatie om de ledendeals te kunnen zien.
Ledendeals herken je in onze Vergelijker aan het paarse label. Met een kortingscode krijg je korting op de website van de fabrikant. In de pop-up lees je hoe lang de kortingscode geldig is en hoe je hem kunt verzilveren.
Vul de kortingscode die je van ons krijgt in op de site van de fabrikant. De fabrikant levert het product.
We benaderen alle fabrikanten binnen een bepaalde productgroep om mee te doen. We gaan dus geen exclusieve samenwerking aan met fabrikanten. Hoe meer fabrikanten mee doen, hoe beter het is voor jou als lid.
We ontvangen geen commissie over deze aankopen. Alle korting die de fabrikant geeft, gaat naar onze leden. We verdienen dus niks aan een verkoop.
Je kunt korting krijgen op geteste producten, niet alleen op producten die als beste zijn getest. We proberen zo het aanbod zo breed mogelijk te houden.
Samen met onze leden bepalen we wat we belangrijk vinden om te testen, te onderzoeken en te adviseren. Dus zonder invloed van bedrijven of de overheid. Zo krijg jij altijd eerlijke informatie. Al jarenlang.