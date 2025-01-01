Nee, dat kunnen we niet garanderen. We streven er uiteraard wel naar om onze leden exclusieve kortingen te bieden die je ergens anders niet kunt vinden. Winkeliers kunnen soms ook stunten met prijzen. Daarom kunnen we niet beloven dat een ledendeal altijd de laagste prijs in de markt is. We houden dit wel in de gaten. Je kunt bij een ledendeal zelf aangeven of het een goede deal is. Slechte deals kunnen we tijdelijk offline halen.