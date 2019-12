Preview: Miele PowerDisk

Eerste indruk|Miele introduceert vaatwassers met automatische vaatwasmiddeldosering. Het wasmiddel komt uit een speciaal ontwikkelde capsule: de PowerDisk. De vaat zou hiermee beter schoon worden en de dosering past zich aan het wasprogramma aan. Het is per wasbeurt wel prijzig.

Conclusie

Het is een goede ontwikkeling dat de hoeveelheid wasmiddel wordt aangepast aan het vaatwasprogramma of vuilgraad van de vaat. Het is jammer dat je vastzit aan een vaatwasmiddel dat alleen bij Miele verkrijgbaar is. En dat kost per wasbeurt gemiddeld een stuk meer dan een normaal vaatwasmiddel. Over de wasprestaties van het middel kunnen we pas iets zeggen als we het meenemen in onze test.

PowerDisk

Miele PowerDisk is een grote capsule met 400 gram speciaal ontwikkeld vaatwasmiddel erin. Het middel is een all-in-one granulaat, waardoor glansspoelmiddel en zout niet nodig zijn. Je plaatst de disk in vaatwassers van de G7000 serie. De disk draait 2 tot 4 keer rond in de deur en geeft per ronde 7 gram vaatwasmiddel af op de bodem van de vaatwasser.

Automatisch doseren

De hoeveelheid vaatwasmiddel dat wordt gedoseerd hangt af van het vaatwasprogramma dat je kiest:

Voor een programma voor licht bevuilde vaat, zoals een glasprogramma, doseert hij de minimale hoeveelheid van 14 gram.

Voor een programma voor zwaar bevuilde vaat, zoals het programma voor pannen, doseert hij 28 gram.

Het dagelijkse programma gebruikt 21 gram.

Wanneer je kiest voor het automatische programma, past hij de hoeveelheid aan de vuilgraad van de vaat aan.

In onze vaatwassertest gebruiken we zo’n 25 gram poeder. In veel gevallen zal de PowerDisk van MIele dus iets zuiniger zijn. Het is ook gunstig dat er minder wordt gedoseerd voor een lichter programma. Dat is met een vaatwastablet voor een glasprogramma lastiger.

Prijzig per wasbeurt

De PowerDisk is alleen bij Miele verkrijgbaar voor €8,95. Miele geeft aan dat ‘ie gemiddeld zo’n 20 wasbeurten mee zal gaan. Dat betekent dat een wasbeurt zo’n €0,45 kost. Dat is een stuk duurder dan een vaatwastablet van gemiddeld zo’n €0,20 en vanaf €0,07.

Als je vooral het intensieve wasprogramma gebruikt, kun je minder lang met de PowerDisk. Een wasbeurt kost dan al gauw zo’n €0,60. Was je alleen op het delicate programma, dan kost dat alsnog ruim €0,30 per wasbeurt.

Wasprestaties

Volgens Miele wordt de vaat een stuk schoner met het nieuwe middel dan met een gewoon vaatwasmiddel. Dit valt op de beurs uiteraard niet te beoordelen. Hiervoor zullen we de vaatwasser moeten onderwerpen aan onze test. Houd daarvoor onze website in de gaten.



