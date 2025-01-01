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BoschSMS2HMI03E

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Vrijstaand
  • Aantal couverts:  14 couverts
  • Energieklasse:  Energieklasse D

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Bosch SMS2HMI03E is geschikt voor 14 couverts en heeft energieklasse D. Het bovenblad kan eraf, daardoor is hij ook onder te bouwen. Erin zit een besteklade. Hij heeft een paar inklapbare houders onder en een paar inklapbare houders boven. Er zit startuitstel op van 1 tot 24 u. Je kunt de vaatwasser bedienen via een app. En je kunt hem met je stem bedienen via Amazon Alexa en Google Assistant. Met de HomeConnect app kun je o.a. een teller mee laten lopen zodat je weet wanneer de vaatwastabletten op zijn en het geluid reduceren.

Samenvatting

Soort
Vrijstaand
Aantal couverts
14 couverts
Energieklasse
Energieklasse D
Type inbouw
N.v.t.
Hoogte min.
84 cm
Breedte
60 cm
Sleepdeur
N.v.t.
Kleur
Inox
Bestekvoorziening
Besteklade