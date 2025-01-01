BoschSMS2HMI03E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Bosch SMS2HMI03E is geschikt voor 14 couverts en heeft energieklasse D. Het bovenblad kan eraf, daardoor is hij ook onder te bouwen. Erin zit een besteklade. Hij heeft een paar inklapbare houders onder en een paar inklapbare houders boven. Er zit startuitstel op van 1 tot 24 u. Je kunt de vaatwasser bedienen via een app. En je kunt hem met je stem bedienen via Amazon Alexa en Google Assistant. Met de HomeConnect app kun je o.a. een teller mee laten lopen zodat je weet wanneer de vaatwastabletten op zijn en het geluid reduceren.