BoschSMS2ITW11E

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De vrijstaande Bosch SMS2ITW11E is geschikt voor 12 couverts en heeft energieklasse E. Het bovenblad kan eraf, daardoor is hij ook onder te bouwen. In de vaatwasser zit een bestekkorf die niet verplaatsbaar is. Hij beschikt over geen inklapbare houders onder en een paar inklapbare houders boven. Het bovenste rek is niet in hoogte verstelbaar. Startuitstel is mogelijk met 3, 6 of 9 u. Je kunt de vaatwasser bedienen via een app. En je kunt hem met je stem bedienen via Amazon Alexa en Google Assistant. Met de HomeConnect app kun je o.a. een teller mee laten lopen zodat je weet wanneer de vaatwastabletten op zijn en het geluid reduceren.