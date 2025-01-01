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BoschSMV4EBX00N

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Inbouw
  • Aantal couverts:  13 couverts
  • Energieklasse:  Energieklasse C

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geïntegreerde Bosch SMV4EBX00N heeft plaats voor 13 couverts en heeft energieklasse C. Hij heeft een bestekkorf die verplaatsbaar is. In de vaatwasser zitten meerdere inklapbare houders onder en meerdere inklapbare houders boven. Er zit startuitstel op van 1 tot 24 u. Je kunt de vaatwasser bedienen via een app. En je kunt hem met je stem bedienen via Amazon Alexa en Google Assistant. Met de HomeConnect app kun je o.a. een teller mee laten lopen zodat je weet wanneer de vaatwastabletten op zijn. De resterende tijd wordt op de vloer geprojecteerd.

Samenvatting

Soort
Inbouw
Aantal couverts
13 couverts
Energieklasse
Energieklasse C
Type inbouw
Volledig geïntegreerd
Hoogte min.
81 cm
Breedte
60 cm
Sleepdeur
Kleur
-
Bestekvoorziening
Bestekkorf