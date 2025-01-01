BoschSMV4EBX00N

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geïntegreerde Bosch SMV4EBX00N heeft plaats voor 13 couverts en heeft energieklasse C. Hij heeft een bestekkorf die verplaatsbaar is. In de vaatwasser zitten meerdere inklapbare houders onder en meerdere inklapbare houders boven. Er zit startuitstel op van 1 tot 24 u. Je kunt de vaatwasser bedienen via een app. En je kunt hem met je stem bedienen via Amazon Alexa en Google Assistant. Met de HomeConnect app kun je o.a. een teller mee laten lopen zodat je weet wanneer de vaatwastabletten op zijn. De resterende tijd wordt op de vloer geprojecteerd.