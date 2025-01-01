BoschSMV4HBX00N

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De volledig geïntegreerde Bosch SMV4HBX00N heeft plaats voor 13 couverts en heeft energieklasse D. Hij heeft een bestekkorf die verplaatsbaar is. In de vaatwasser zitten een paar inklapbare houders onder en meerdere inklapbare houders boven. Er zit startuitstel op van 1 tot 24 u. Je kunt de vaatwasser bedienen via een app. En je kunt hem met je stem bedienen via bijvoorbeeld Amazon Alexa of Google Assistant. Via de Home Connect app kun je een teller mee laten lopen zodat je weet wanneer de vaatwastabletten op zijn.