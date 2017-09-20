Populaire software CCleaner besmet met virus

Ronald Kamp Expert ElektronicaGepubliceerd op:20 september 2017
CCleaner van het bedrijf Piriform bevatte tussen 15 augustus en 12 september malware die een achterdeurtje naar je pc opende. Heb je CCleaner in die periode geïnstalleerd of bijgewerkt, dan kan je pc getroffen zijn. Gelukkig is het virus alleen actief bij de nog maar weinig gebruikte 32-bits variant van het programma. De veel gebruikte 64-bits variant van het programma is virusvrij.
Het achterdeurtje dat het virus op je pc openzet, geeft momenteel waarschijnlijk geen directe problemen. Toch is het verstandig ons stappenplan te doorlopen. Criminelen zouden via het achterdeurtje andere malware kunnen installeren, bijvoorbeeld gijzelsoftware.
Het is nog onduidelijk hoe het virus in CCleaner terecht is gekomen. Internetcriminelen wisten het officiële installatiebestand op de website van Piriform aan te passen, zonder dat het bedrijf het door had. Onderzoekers van het beveiligingsbedrijf Talos kwamen het virus op het spoor.
Wereldwijd is CCleaner bij tientallen miljoenen in gebruik om de computer op te schonen van overbodige bestanden en cookies. Naar schatting hebben enkele procenten, ruim 2 miljoen computers, een besmette pc door het gebruik van het programma. Dat de software een virus verspreidde is extra kwalijk omdat het bedrijf Piriform sinds kort onderdeel is van antivirusmaker Avast.
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