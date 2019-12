Populaire software CCleaner besmet met virus

Nieuws|Het veel gebruikte opschoonprogramma CCleaner was bijna een maand besmet met een virus. Zonder dat de makers het wisten, werden wereldwijd miljoenen computers getroffen. Ook al is er geen direct gevaar, het is verstandig actie te ondernemen wanneer je CCleaner op je pc hebt staan.

CCleaner van het bedrijf Piriform bevatte tussen 15 augustus en 12 september malware die een achterdeurtje naar je pc opende. Heb je CCleaner in die periode geïnstalleerd of bijgewerkt, dan kan je pc getroffen zijn. Gelukkig is het virus alleen actief bij de nog maar weinig gebruikte 32-bits variant van het programma. De veel gebruikte 64-bits variant van het programma is virusvrij.

Het achterdeurtje dat het virus op je pc openzet, geeft momenteel waarschijnlijk geen directe problemen. Toch is het verstandig ons stappenplan te doorlopen. Criminelen zouden via het achterdeurtje andere malware kunnen installeren, bijvoorbeeld gijzelsoftware.

Stappenplan

In CCleaner staat linksboven het versienummer en of je de 64- of 32-bits variant gebruikt.

Alleen Windows systemen zijn getroffen. De versies voor bijvoorbeeld macOS en Android waren virusvrij.

Gebruik je de 32-bits variant en heb je versie 5.33.6162 of CCleaner Cloud 1.07.3191 geïnstalleerd (gehad)? Dan is het verstandig de pc te herstellen naar een datum van vóór 15 augustus. Je pc herinstalleren of terugzetten naar fabrieksinstellingen kan ook, maar zorg dan voor back-ups van je persoonlijke data.

Kun je Windows niet (makkelijk) herstellen naar een oudere datum of herinstalleren? CCleaner updaten of verwijderen zorgt er dan waarschijnlijk voor dat je pc niet meer kwetsbaar is, maar helemaal zeker is dit niet.

Als je de 64-bit CCleaner gebruikt, staat de besmette 32-bits variant ook op je pc. Zolang deze niet is geopend, is je pc veilig. Je virusscanner kan wel een melding geven. CCleaner updaten of verwijderen volstaat bij de 64-bits versie.

CCleaner onderdeel van Avast

Het is nog onduidelijk hoe het virus in CCleaner terecht is gekomen. Internetcriminelen wisten het officiële installatiebestand op de website van Piriform aan te passen, zonder dat het bedrijf het door had. Onderzoekers van het beveiligingsbedrijf Talos kwamen het virus op het spoor.

Wereldwijd is CCleaner bij tientallen miljoenen in gebruik om de computer op te schonen van overbodige bestanden en cookies. Naar schatting hebben enkele procenten, ruim 2 miljoen computers, een besmette pc door het gebruik van het programma. Dat de software een virus verspreidde is extra kwalijk omdat het bedrijf Piriform sinds kort onderdeel is van antivirusmaker Avast.

