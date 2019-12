Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Avast Free Antivirus (2019) is de gratis virusscanner van Avast. Hij beschermt beter dan Windows Defender op veel punten, zo zet het een van de hoogste scores neer in de phishingtest, maar er staan enkele nadelen tegenover. Net als veel andere gratis antivirus, toont Avast advertenties. Zo probeert het je ervan te overtuigen dat je AVG internet Security (ook door ons getest) moet aanschaffen. Avast scant ook op andere zaken dan virussen en vindt daarbij op iedere pc wel iets, zoals zogenaamde register- of prestatieproblemen of kwetsbare software. Dat Avast op verouderde software controleert is op zich een pluspunt, want dat is een kwetsbaar punt op veel pc's. Helaas moet je na 4 softwareupdates betalen. Om de zogenaamde register- en prestatieproblemen op te lossen moet je ook betalen, voor Avast Cleanup Premium. Voor de firewall vertrouwt het programma op die van Windows.