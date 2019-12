Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

BullGuard Internet Security (2019) beschikt standaard over minimaal 3 licenties (pc’s), wat het pakket op de officiële website prijzig maakt voor 1 pc. Elders of met kortingsacties is flink te besparen. Andere BullGuard opties: 1) Antivirus, ook voor 1 pc beschikbaar, maar mist onder meer een firewall, ouderlijk toezicht (parental controls), pc-optimalisatie en online back-up. Voor pc-optimalisatie en online back-up zijn er goede gratis alternatieven. 2) Total Security: voegt onder meer identiteits- en socialmedia bescherming toe. Voor Total Security op Windows-computers gelden de scores op deze pagina.