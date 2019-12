Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eset Internet Security (2019 editie) scoort hoger dan in onze test van vorig jaar. Op gebruiksgemak blijft Eset een van de betere pakketten. Andere Eset opties: 1) NOD32 Antivirus: mist een eigen firewall, ouderlijk toezicht (parental controls) en antispam. Het gebruikt de Windows-firewall. Voor testscore-indicaties van NOD32 Antivirus, kunnen die van Internet Security als leidraad worden gebruikt. Ook is het er alleen voor Windows, terwijl Internet Security voor verschillende apparaten geschikt is. Zie consumentenbond.nl/androidvirusscanner voor de prestaties onder Android. 2) Eset Smart Security Premium: voegt aan Internet Security een wachtwoordmanager en data-versleutelingsfunctie toe. De laagste prijzen voor Eset vonden we op amazon.de