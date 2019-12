Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

McAfee AntiVirus Plus (2019) heeft in tegenstelling tot wat de naam van het pakket doet vermoeden niet alleen een virusscanner, maar ook een firewall. De software weet op het gebied van bescherming niet positief op te vallen. Andere McAfee opties: 1)AntiVirus: kan gebruikt worden voor 1 appraat in plaats van op een onbeperkte aantal apparaten (Windows, Mac, Android). 2) Internet Security: voegt onder meer ouderlijk toezicht (parental controls), antispam en wachtwoordbeheer toe. Zie ons dossier veilig internetten voor een test wachtwoordmanagers, inclusief deze. Internet Security kan gebruikt worden op een onbeperkt aantal apparaten (Windows, Mac, Android). 3) Total Protection: voegt aan Internet Security nog o.a. encryptiesoftware toe. Onder Windows gelden voor alle McAfee-producten de scores op deze pagina.