Norton by Symantec Security Deluxe (2019 3.0)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Symantec Norton Security Deluxe (2019 3.0) kent weinig nadelen. Zoals bij bijna elk anitiviruspakket kan het gebruiksgemak nog iets beter: Norton is weliswaar overzichtelijk, maar kent teveel gebruik van eigen termen (zoals Sonar, Download Intelligence, Norton Insight). Ook de meldingen/vensters bij virusdetectie kunnen duidelijker. Het geteste Security Deluxe is geschikt voor 5 Windows- of Apple-computers of Android-apparaten. Andere Norton opties: Security Standaard is geschikt voor 1 apparaat (Windows, Apple, Android) en Security Premium voor 10 apparaten. De laatste bevat als extra's ook ouderlijk toezicht (parental controls) en online back-up (25 GB). De scores op deze pagina gelden ook voor Security Standaard en Premium.