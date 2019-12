Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Trend Micro Internet Security (12) heeft zich de laatste jaren verbeterd. Op sommige punten hoort het bij de top. Andere Trend Micro opties: 1) Antivirus+Security: mist onder meer ouderlijk toezicht (parental controls) en pc-optimalisatie toe. 2) Maximum Security voegt onder meer wachtwoordbeheer toe er is er voor 3, 5 of 10 apparaten (Windows, Mac, Android), terwijl Antivirus+ Security ook beschikbaar is voor 1 pc en alleen ondersteuning voor Windows biedt. Voor Maximum Security op Windows-computers gelden de scores op deze pagina.